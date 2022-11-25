. Как ликвидировать трещины в фундаменте

Вадим Карасев

Фундамент неспроста считается основным элементом конструкции любого здания. Однако если во время проектирования либо возведении были допущены какие-либо погрешности или ошибки, ему может потребоваться ремонт. Даже незначительная, казалось бы, трещина в дальнейшем способна вызвать существенные изменения, вплоть до того, что дом окажется полностью разрушенным.

Естественно, к подобной работе следует привлекать исключительно опытных специалистов, которые предварительно выполнят необходимые исследования грунта для того, чтобы определить, что послужило причиной, и выявить характер повреждений. Только профессиональный ремонт фундамента может стать гарантией безопасной эксплуатации здания и обеспечит отсутствие дальнейших внутренних и внешних повреждений.

Почему на фундаменте образуются трещины

Любые деформации могут возникать, как итог воздействия различного рода факторов. Речь идёт о таких проявлениях, как:

обильные осадки;

утрата гидроизоляционных характеристик со временем;

выполнение земляных работ поблизости с объектом;

разрушенные инженерные коммуникации;

сильный мороз, вследствие которого почва вспучилась и набухла;

повышенный уровень грунтовых вод;

изменение почвы.

Однако наиболее распространёнными причинами являются всё-таки ошибки, допущенные при проектировании или строительстве.

Независимо от предпосылок, специалисты в любом случае смогут эффективно восстановить любое основание, если имеет место трещина в фундаменте. Они используют для этой цели самые современные и высокотехнологичные решения, благодаря чему при минимальных финансовых затратах достаточно оперативно можно отремонтировать и укрепить фундамент любого строения, независимо от характера и масштаба повреждений.

Каким образом специалисты ремонтируют фундамент

Предварительно всегда проводятся комплексные инженерно-геодезические исследования, благодаря которым можно точно определить причину возникновения повреждения. Учитываются также конструктивные характеристики и качества используемых материалов.

В зависимости от характера разрушения подбирается метод ремонта фундамента:

если бетон кристаллизовался или выщелочился, то специалисты организуют отвод воды и дренажную систему, после чего обустраивают качественную гидроизоляцию.

Если фундамент просто повредился, достаточно будет залить его бетоном с дальнейшей засыпкой траншеи.

Если имело место подтопление, то оптимальным решением станут дренажные работы.

Если наблюдается существенное разрушение, то ремонт фундамента подразумевает подведение нового основания.

Случается, что проведённые подобным образом исследования показали, что положение дома несколько изменилось, настолько, что деформировались оконные и дверные проёмы. В этом случае без замены основания обойтись не получится.