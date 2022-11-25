Как ликвидировать трещины в фундаменте
Фундамент неспроста считается основным элементом конструкции любого здания. Однако если во время проектирования либо возведении были допущены какие-либо погрешности или ошибки, ему может потребоваться ремонт. Даже незначительная, казалось бы, трещина в дальнейшем способна вызвать существенные изменения, вплоть до того, что дом окажется полностью разрушенным.
Естественно, к подобной работе следует привлекать исключительно опытных специалистов, которые предварительно выполнят необходимые исследования грунта для того, чтобы определить, что послужило причиной, и выявить характер повреждений. Только профессиональный ремонт фундамента может стать гарантией безопасной эксплуатации здания и обеспечит отсутствие дальнейших внутренних и внешних повреждений.
Почему на фундаменте образуются трещины
Любые деформации могут возникать, как итог воздействия различного рода факторов. Речь идёт о таких проявлениях, как:
- обильные осадки;
- утрата гидроизоляционных характеристик со временем;
- выполнение земляных работ поблизости с объектом;
- разрушенные инженерные коммуникации;
- сильный мороз, вследствие которого почва вспучилась и набухла;
- повышенный уровень грунтовых вод;
- изменение почвы.
Однако наиболее распространёнными причинами являются всё-таки ошибки, допущенные при проектировании или строительстве.
Независимо от предпосылок, специалисты в любом случае смогут эффективно восстановить любое основание, если имеет место трещина в фундаменте. Они используют для этой цели самые современные и высокотехнологичные решения, благодаря чему при минимальных финансовых затратах достаточно оперативно можно отремонтировать и укрепить фундамент любого строения, независимо от характера и масштаба повреждений.
Каким образом специалисты ремонтируют фундамент
Предварительно всегда проводятся комплексные инженерно-геодезические исследования, благодаря которым можно точно определить причину возникновения повреждения. Учитываются также конструктивные характеристики и качества используемых материалов.
В зависимости от характера разрушения подбирается метод ремонта фундамента:
- если бетон кристаллизовался или выщелочился, то специалисты организуют отвод воды и дренажную систему, после чего обустраивают качественную гидроизоляцию.
- Если фундамент просто повредился, достаточно будет залить его бетоном с дальнейшей засыпкой траншеи.
- Если имело место подтопление, то оптимальным решением станут дренажные работы.
- Если наблюдается существенное разрушение, то ремонт фундамента подразумевает подведение нового основания.
Случается, что проведённые подобным образом исследования показали, что положение дома несколько изменилось, настолько, что деформировались оконные и дверные проёмы. В этом случае без замены основания обойтись не получится.