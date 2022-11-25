. Как понравиться Ракам: 5 важных советов астрологов

Вадим Карасев

Раки, согласно распространенному, но ошибочному мнению, относятся к тем, кому достаточно легко понравиться, но это не так. Астрологи рассказали, что нужно делать для того, чтобы завоевать их расположение.

Не важно, насколько у вас хорошая совместимость с Раками ведь вам в любом случае придется потрудиться для того, чтобы понравиться им. Потратить на это меньше ресурсов вам помогут простые советы, описанные далее.

Постарайтесь понравиться друзьям или подругам Рака

Раки очень сильно дорожат друзьями и подругами, поэтому они прислушиваются к их мнению. Если вы сможете понравиться друзьям Рака, то они окажут на этого человека правильное влияние, рассказав ему о том, насколько вы хороши. У вас в таком случае будет намного больше шансов добиться расположения этого человека. Вы потратите значительно меньше ресурсов. По этой причине астрологи рекомендуют в начале знакомства быть добрее с теми, кто дорог Ракам. Если друзья этого человека вас невзлюбят, добиться расположения рака станет практически невозможно.

Покажите, что вы любите создавать дома уют и любите детей

Среди Раком меньше всего убежденных сторонников движения чайлдфри. Раки очень любят детей и мечтают о них. По этой причине астрологи советуют показать им, что вы с детьми ладите и что они вам нравятся. Еще эти семейные люди любят домашний уют, поэтому желательно уметь готовить и держать квартиру или дом в порядке и чистоте. Сами Раки не особо хозяйственные, но во второй половинке это безумно сильно ценят.

Делайте комплименты

С самого первого свидания или даже с самой первой встречи Раку нужно делать комплименты. Нужно говорить, почему он или она вам сильно понравились. Это крайне тщеславные люди, которые редко умеют отличать искренние комплименты от лести, но вам лучше проявлять в этом плане небольшую осторожность, чтобы не заставить Рака утратить к вам доверие. Больше всего Ракам нравится, когда кто-то хвалит их за красоту и успех в работе или бизнесе.

Будьте предсказуемыми

Раки ненавидят, когда с ними играют в психологические игры и заставляют переживать. Им нравится в отношениях прозрачность и понятность. Если вы будете действовать предсказуемо, Раки с большей вероятностью откроются вам и позволят войти в их жизнь. Если же вы будете вести себя странно, представители этого Знака быстро от вас устанут, ведь им не хочется быть игрушкой в чьих-то руках. Этого они вам не позволят.

Будьте «с изюминкой»

Быть понятными — это хорошо, но быть при этом серыми и скучными категорически запрещено. Раки любят, когда люди притягивают внимание. Причина тут порой в том, что ракам нравится, когда на их вторую половинку смотрят с придыханием, но не могут заполучить. Такой расклад для представителей данного Знака просто идеален. Дайте им понять, что вы принадлежите только им.