. Как понравиться Ракам: 5 важных советов астрологов
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Как понравиться Ракам: 5 важных советов астрологов

Как понравиться Ракам: 5 важных советов астрологов

Раки, согласно распространенному, но ошибочному мнению, относятся к тем, кому достаточно легко понравиться, но это не так. Астрологи рассказали, что нужно делать для того, чтобы завоевать их расположение.


Не важно, насколько у вас хорошая совместимость с Раками ведь вам в любом случае придется потрудиться для того, чтобы понравиться им. Потратить на это меньше ресурсов вам помогут простые советы, описанные далее.

Постарайтесь понравиться друзьям или подругам Рака

Раки очень сильно дорожат друзьями и подругами, поэтому они прислушиваются к их мнению. Если вы сможете понравиться друзьям Рака, то они окажут на этого человека правильное влияние, рассказав ему о том, насколько вы хороши. У вас в таком случае будет намного больше шансов добиться расположения этого человека. Вы потратите значительно меньше ресурсов. По этой причине астрологи рекомендуют в начале знакомства быть добрее с теми, кто дорог Ракам. Если друзья этого человека вас невзлюбят, добиться расположения рака станет практически невозможно.

Покажите, что вы любите создавать дома уют и любите детей

Среди Раком меньше всего убежденных сторонников движения чайлдфри. Раки очень любят детей и мечтают о них. По этой причине астрологи советуют показать им, что вы с детьми ладите и что они вам нравятся. Еще эти семейные люди любят домашний уют, поэтому желательно уметь готовить и держать квартиру или дом в порядке и чистоте. Сами Раки не особо хозяйственные, но во второй половинке это безумно сильно ценят.


Делайте комплименты

С самого первого свидания или даже с самой первой встречи Раку нужно делать комплименты. Нужно говорить, почему он или она вам сильно понравились. Это крайне тщеславные люди, которые редко умеют отличать искренние комплименты от лести, но вам лучше проявлять в этом плане небольшую осторожность, чтобы не заставить Рака утратить к вам доверие. Больше всего Ракам нравится, когда кто-то хвалит их за красоту и успех в работе или бизнесе.

Будьте предсказуемыми

Раки ненавидят, когда с ними играют в психологические игры и заставляют переживать. Им нравится в отношениях прозрачность и понятность. Если вы будете действовать предсказуемо, Раки с большей вероятностью откроются вам и позволят войти в их жизнь. Если же вы будете вести себя странно, представители этого Знака быстро от вас устанут, ведь им не хочется быть игрушкой в чьих-то руках. Этого они вам не позволят.

Будьте «с изюминкой»

Быть понятными — это хорошо, но быть при этом серыми и скучными категорически запрещено. Раки любят, когда люди притягивают внимание. Причина тут порой в том, что ракам нравится, когда на их вторую половинку смотрят с придыханием, но не могут заполучить. Такой расклад для представителей данного Знака просто идеален. Дайте им понять, что вы принадлежите только им.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Как понравиться Ракам: 5 важных советов астрологов
Как понравиться Ракам: 5 важных советов астрологов
Брэд Питт рассказал, какие у него прозвища
Брэд Питт рассказал, какие у него прозвища
В России сократилось количество IT-преступлений
В России сократилось количество IT-преступлений
Беременная Регина Тодоренко легла в постель к другому мужчине
Беременная Регина Тодоренко легла в постель к другому мужчине
Никита Ефремов рассказал об отношениях с Ириной Старшенбаум
Никита Ефремов рассказал об отношениях с Ириной Старшенбаум
Наталья Подольская ужаснула фанатов своей фигурой в бикини
Наталья Подольская ужаснула фанатов своей фигурой в бикини
Россиян предупредили о рисках покупки акций Meta
Россиян предупредили о рисках покупки акций Meta
Названы перспективы полноценной кибервойны России и Запада
Названы перспективы полноценной кибервойны России и Запада
Какая зимняя обувь вредит здоровью ног и повышает риск травм
Какая зимняя обувь вредит здоровью ног и повышает риск травм
22-летняя студентка Екатерина выиграла в лотерею 56 миллионов рублей (2 фото)
22-летняя студентка Екатерина выиграла в лотерею 56 миллионов рублей
Британские медсестры выйдут на забастовку
Британские медсестры выйдут на забастовку
Регина Тодоренко рассказала, как снималась в постельной сцене во время беременности: "Абстрагироваться было крайне сложно"
Регина Тодоренко рассказала, как снималась в постельной сцене во

Топ на сегодня

Талибы в Афганистане пригласили зрителей на публичное избиение 12 человек
Талибы в Афганистане пригласили зрителей на публичное избиение 12
Объявленный в розыск журналист Караулов отказался скрываться
Объявленный в розыск журналист Караулов отказался скрываться
Россия назвала истинную цель американских биолабораторий на Украине
Россия назвала истинную цель американских биолабораторий на Украине
Госдеп США потребовал от России отозвать законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ
Госдеп США потребовал от России отозвать законопроект о запрете
Сеул отреагировал на слова сестры Ким Чен Ына о южнокорейском президенте-идиоте
Сеул отреагировал на слова сестры Ким Чен Ына о южнокорейском

Еще по теме

Как понравиться Близнецам: 5 важных советов астрологов
Как понравиться Тельцам: 5 важных советов астрологов
Как влюбить в себя Рака и удержать его рядом: инструкция от астрологов
Как понравиться Овнам: 5 важных советов астрологов