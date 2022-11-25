. Какая зимняя обувь вредит здоровью ног и повышает риск травм

Приближается морозная зима. Если вы уже пересмотрели свой гардероб, обратите внимание на сапоги. Проверьте, есть ли у вас зимняя обувь, которая вредит здоровью ваших ног. Травматолог-ортопед Алишер Зохиров рассказал, какие сапоги ни в коем случае нельзя носить в холодное время года.

Обувь на высоком каблуке

Зимние сапоги должны быть удобными и практичными. Ортопед отмечает, что каблуки выше 4 см крайне опасны для опорно-двигательного аппарата. Обувь с таким возвышением лучше вовсе не носить.





В холодное время года не стоит надевать сапоги на шпильках. Они существенно повышают риск получения травм. Высокие каблуки приводят к смещению центра тяжести. Плюс к этому повышается риск поскользнуться на льду. Из-за каблука стопа подворачивается еще сильнее. В результате повышается риск вывиха и растяжения мышц.

Сапоги с тонкой подошвой

В зимнее время не стоит носить ботинки и сапоги с очень тонкой подошвой. Обычно такие модели не оснащены супинатором. Так называют плотную стельку с утолщением, которое находится под средней частью ноги.

Ношение обуви без супинатора приводит к проблемам со здоровьем. Костные ткани меняются и стопа начинает «распластываться». Особенно быстро этот процесс проходит у людей с лишним весом.

Обувь на низкой и излишне тонкой подошве чаще протекает и хуже защищает от мороза. Поэтому в таких ботинках выше риск промочить ноги и простудиться.

Зимняя обувь со скользкой подошвой





Такие ботинки лучше сразу выбросить. В противном случае травмы в результате падения вам обеспечены. Это могут быть не только ушибы и вывихи, но и переломы конечностей, сотрясение мозга.

Понять, что подошва будет скользить, можно по ее составу. Обращайте внимание на этот момент во время покупки зимних сапог. Спросите у продавца, из чего состоит подошва. Если она из полиуретана, откажитесь от такого приобретения. Этот материал скользит даже на утоптанном снеге, кафеле, а при крепких морозах и вовсе трескается.

Не покупайте ботинки с гладкой подошвой. Она должна быть рельефной и изгибистой.

Гораздо безопаснее носить зимой обувь с подошвой из термополиуретана или каучука. Составы с содержанием этих веществ предотвращают скольжение.

Кроссовки и слишком свободные низкие ботинки





Ортопед рекомендует выбирать высокую обувь с надежной фиксацией голеностопного сустава. Это важно для профилактики вывихов. Если же ботинки или сапоги будут слишком свободными, тогда пятка будет «болтаться» и нагрузка неправильно распределится, что заставит чрезмерно напрягаться голеностопный сустав. Поэтому ортопед не советует носить зимой угги или унты.

Обувь из воздухонепроницаемых материалов

Ноги в теплой обуви все равно должны «дышать». Поэтому так важно выбирать сапоги, пропускающие воздух. Например, ботинки из качественной натуральной кожи.

Если же материал не «дышит», то возникает так называемый парниковый эффект. Ноги перегреваются и потеют, создается идеальная среда для грибка. Поэтому нежелательно покупать зимние сапоги и ботинки из каучука, полиуретана, без вставок из текстиля.