. Какие дни недели лучше всего подходят для устройства на работу, заключения сделок, финасовой активности и начала новых дел

Каждый день недели обладает особой энергетикой, которая может быть благоприятна для одних дел и совершенно не подходить для других. Если вы собираетесь устраиваться на работу, начинать новые дела или заключать сделки, будет нелишним подобрать для этого благоприятный день. Ведь именно его импульс будет решающим для будущего успеха.

Понедельник

В народе бытует мнение, что понедельник — день тяжелый, и лучше, чтобы он прошел без каких-либо начинаний. Однако это далеко не так. Статистика говорит о том, что финансовые сделки, заключенные в понедельник, бывают наиболее удачными. Также в этот день успешно проходят важные переговоры. Психологи объясняют этот факт тем, что в начале недели люди подсознательно настроены на позитив и готовы принимать ответственные решения.





В этот день также можно уверенно проходить собеседование и начинать трудовую неделю на новом месте работы, поскольку после выходных люди не так раздражительны и больше настроены на рабочий процесс.

Вторник

Этот день также считается благоприятным для любых начинаний. Кроме того, для решения важных задач и принятия ответственных решений он является наиболее оптимальным, поскольку с понедельника человек уже втянулся в рабочий процесс и отчетливее представляет стоящие перед ним задачи. Поэтому вторник обычно проходит в режиме максимальной продуктивности и позволяет человеку сконцентрироваться на важных аспектах своей работы.

Среда

День, благоприятный для первого подведения итогов, планирования текущих задач и распределения различных аспектов работы по времени. Среда считается универсальным днем, энергетика которого позволяет решать разные задачи при сохранении высокой степени фокусировки на главном.

Четверг

В четверг можно выходить на новую работу, начинать новые проекты или вести переговоры, но этот день уже довольно утомителен и не столь продуктивен, как предыдущие дни недели. Проходить в четверг собеседование по поводу устройства на работу нежелательно, так как маловероятно, что оно пройдет гладко и непредвзято.





Пятница

Самый неблагоприятный день для новых начинаний, переговоров, заключения сделок, собеседования и устройства на работу. К концу недели у всех накапливается усталость, возрастает раздражительность, рассеивается внимание. Люди думают о своих делах, предстоящих выходных, могут быть раздражительны и необъективны. Поэтому все важные дела по возможности следует перенести на начало недели.