. Клишас заявил, что политическое влияние Европарламента «стремится к нулю»

Влияние Европарламента на реальную политическую жизнь стремится к нулю, решение ЕС о признании России «страной — спонсором терроризма» не имеет для РФ никакого значения. Такое мнение выразил в эфире радио Sputnik глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Парламентарий прокомментировал антироссийскую резолюцию Европарламента, принятую 23 ноября. В документе, разработанном в связи со спецоперацией на Украине, Россия названа «страной — спонсором терроризма». За него проголосовали 494 депутата, против — 58 и 44 воздержались. Принятая резолюция не имеет юридической силы и носит рекомендательный характер.

По словам Клишаса, в Евросоюзе исчерпали все пакеты санкций. «Но они должны что-то делать, они разогнали в общественном мнении ужасную волну русофобии, поэтому придумывают такого рода абсолютно неюридические, никому не понятные акции — признают Россию спонсором терроризма»,- пояснил он, указав, что в практическом плане это ничего не значит.

Настоящими спонсорами терроризма являются те западные страны во главе с США, которые проводят свою неоколониальную политику сегодня в мире, заключил сенатор.