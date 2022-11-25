. Клишас заявил, что политическое влияние Европарламента «стремится к нулю»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Клишас заявил, что политическое влияние Европарламента «стремится к нулю»

Клишас заявил, что политическое влияние Европарламента «стремится к нулю»

Клишас заявил, что политическое влияние Европарламента «стремится к нулю»

Влияние Европарламента на реальную политическую жизнь стремится к нулю, решение ЕС о признании России «страной — спонсором терроризма» не имеет для РФ никакого значения. Такое мнение выразил в эфире радио Sputnik глава Комитета Совфеда  по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Парламентарий прокомментировал антироссийскую резолюцию Европарламента, принятую 23 ноября. В документе, разработанном в связи со спецоперацией на Украине,  Россия названа «страной — спонсором терроризма». За него проголосовали 494 депутата, против — 58 и 44 воздержались. Принятая резолюция не имеет юридической силы и носит рекомендательный характер.

По словам Клишаса, в Евросоюзе исчерпали все пакеты санкций. «Но они должны что-то делать, они разогнали в общественном мнении ужасную волну русофобии, поэтому придумывают такого рода абсолютно неюридические, никому не понятные акции — признают Россию спонсором терроризма»,- пояснил он, указав, что в практическом плане это ничего не значит.

Настоящими спонсорами терроризма являются те западные страны во главе с США, которые проводят свою неоколониальную политику сегодня в мире, заключил сенатор. 

# Политика / Главные новости Политика
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Названа дата возвращения в эфир Первого канала популярного шоу
Названа дата возвращения в эфир Первого канала популярного шоу
Топ-7 новогодних традиций из Советского Союза, которые успешно прижились в современной России
Топ-7 новогодних традиций из Советского Союза, которые успешно
Лучшие шутки и мемы из Сети - 25.11.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 25.11.2022 (15 фото)
Google, как и Sony, выступает против слияния Microsoft и Activision Blizzard
Google, как и Sony, выступает против слияния Microsoft и Activision
Ко Дню матери VK запускает праздничные активности
Ко Дню матери VK запускает праздничные активности
Стали известны подробности гибели вдовы Станислава Говорухина при пожаре
Стали известны подробности гибели вдовы Станислава Говорухина при
Европе предсказали всплеск смертности зимой из-за цен на электроэнергию
Европе предсказали всплеск смертности зимой из-за цен на
Цена на российскую нефть резко упала
Цена на российскую нефть резко упала
Путин рассказал об одной из причин спецоперации
Путин рассказал об одной из причин спецоперации
Чулпан Хаматова работает за копейки, заявил депутат
Чулпан Хаматова работает за копейки, заявил депутат
ЕС начал усиленно патрулировать трубопроводы после взрывов на «Северных потоках»
ЕС начал усиленно патрулировать трубопроводы после взрывов на
Все катсцены в обновленной версии The Witcher 3: Wild Hunt будут рендериться на движке
Все катсцены в обновленной версии The Witcher 3: Wild Hunt будут

Топ на сегодня

В Британии заявили о дефиците популярного продукта
В Британии заявили о дефиците популярного продукта
Регина Тодоренко рассказала, как снималась в постельной сцене во время беременности: "Абстрагироваться было крайне сложно"
Регина Тодоренко рассказала, как снималась в постельной сцене во
Кайя Гербер и лидер группы Måneskin были замечены целующимися в ночном клубе
Кайя Гербер и лидер группы Måneskin были замечены целующимися в
На Украине оценили затраты на восстановление поврежденной энергосистемы
На Украине оценили затраты на восстановление поврежденной
22-летняя студентка Екатерина выиграла в лотерею 56 миллионов рублей (2 фото)
22-летняя студентка Екатерина выиграла в лотерею 56 миллионов рублей

Еще по теме

Депутат Европарламента оценил последствия резолюции о России
Европарламент не нашел доказательств «спонсирования терроризма» Россией
Европарламент остановил переговоры о вступлении Турции в ЕС
Клишас: парламент примет законы по противодействию вмешательству в дела РФ