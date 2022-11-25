. Ко Дню матери VK запускает праздничные активности
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Ко Дню матери VK запускает праздничные активности

Ко Дню матери VK запускает праздничные активности

Крупнейшая российская технологическая компания VK подготовила креативные решения для поздравления ко Дню матери, сообщает пресс-служба VK.

На первом этаже московского торгового центра "Авиапарк" с 25 по 27 ноября посетителей ждет брендированная телефонная будка от VK. Из нее каждый желающий сможет бесплатно позвонить своей маме через VK Звонки и сказать самые теплые слова и пожелания.


В VK Клипах пользователей ждет подборка коротких вертикальных роликов "Мамины Советы". В своих видео популярные клиперы поделятся жизненными историями, как в детстве считали неважными советы от мам, но, повзрослев, поняли их значимость. Ролики можно будет найти в разделе трендов VK Клипов под хештегами #ДеньМатериVK, #VKПраздники.

Сервис VK Видео в честь праздника подготовил тематическую подборку фильмов про мам.

Социальная сеть Одноклассники предлагает пользователям принять участие в фотомарафоне #ЧудоМама и наполнить ленту мамиными улыбками. Среди всех участников марафона случайным образом будут выбраны 30 победителей, которые получат онлайн-сертификаты в популярный маркетплейс.

Также Одноклассники ко Дню матери собрали истории восьми героинь с необычными способностями. Российские звезды Юлия Савичева, Сати Казанова и Денис Клявер подготовили для пользователей Одноклассников эксклюзивные видеоподарки с поздравлениями ко Дню матери.

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По материалам: uposters.ru

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