. Кому дадут тринадцатую зарплату в этом 2022 году ?
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Кому дадут тринадцатую зарплату в этом 2022 году ?

Кому дадут тринадцатую зарплату в этом 2022 году ?
Специалист рассказал обо всех тонкостях этой премии.   Тринадцатая зарплата — почти забытое сегодня понятие, которое по сути означает денежный бонус или премия по итогам работы за год в размере еще одного месячного вознаграждения. В советское время многие служащие претендовали на такую выплату. Кто сейчас может рассчитывать на деньги, рассказала юрист Наталья Грешнова. По словам эксперта, премию за год могу получить сотрудники бюджетной сферы, военные, работники крупных компаний. Кто работает в небольших компаниях, вероятно, тоже имеют право на выплаты, но у них все зависит от успехов в течение года, — если прибыль значительно выросла, то руководитель может принять решение о выплате бонусов. В то же время, отметила Грешнова, многие организации сегодня перешли в режим экономии и могут отказаться от премий вместо того, что сокращать штат. «Решение о том, кого наградить 13-й зарплатой, руководители принимают самостоятельно, и не всегда поощрение затрагивает весь коллектив. Нередко награждают только отличившихся сотрудников или тех, у кого большой стаж в данной организации», — заявила юрист.  Специалист также заявила, что 13-я зарплата может быть выплачена и тем, кто в штате, и тем, кто трудится по договору ГПХ и даже вышедшим на пенсию гражданам, — все решает руководство компании или предприятия. «Прямой обязанности выплачивать тринадцатую зарплату у работодателей нет. Но если такое условие указано в Положении об оплате труда, и работник выполнил необходимые требования, отказывать в выплате — незаконно»,  — приводит мнение юриста агентство «Прайм». Ранее стало известно, что в 2023 году может измениться порядок выплаты отпускных. Это касается работников, которые подали заявление на отдых меньше, чем за три дня до предполагаемого дня отпуска.
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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