. Ксения Собчак обматерила Моргенштерна

Ведущая и журналистка Ксения Собчак в шоке от двуличия певца. На вопрос журналистов о Моргенштерне Ольга Бузова заявила, что не общается с теми, кто предал Родину. Рэпер был крайне удивлен высказыванием певицы и прокомментировал его в соцсетях. *Моргенштерн признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022. Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации Моргенштерном, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Моргенштерн обвинил Ольгу Бузову в двуличии. По словам рэпера, совсем недавно та обнималась с ним в аэропорту, как настоящая подруга, а теперь осыпает оскорблениями. «Как же я за пару месяцев предателем-то стал», — сокрушался рэпер.Впрочем, пост Моргенштерна тут же получил резкий ответ от… Ксении Собчак. Журналистка напомнила рэперу, что и он поступал подобным образом. «Так ты тоже меня после интервью благодарил и хвалил, а теперь «сука» — отметила телеведущая в Telegram-канале «Кровавая барыня». Напомним, что в прошлом месяце музыкант назвал Ксению чуть ли не главной причиной своего изгнания из России и обозвал ее мразью, которая манипулирует людьми. Ведь именно в шоу «Осторожно: Собчак» исполнитель неосторожно высказался относительно празднования Дня Победы. Реплика Моргенштерна вызвала волну возмущения у общественности. Вскоре в отношении рэпера возбудили дело о пропаганде запрещенных средств. «Она это сделала за три часа до моей свадьбы. Представляешь, на каких нервах я был! У меня сто с лишним человек гостей, огромный перформанс, операторы… Именно в этот уязвимый момент она как взяла меня… Это супернизко с точки зрения человечности и круто с точки зрения журналистики, мразотности. Не знаю, что ей важнее: быть человеком или журналистом», — говорил 24-летний музыкант в одном из свежих интервью.