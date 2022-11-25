. Ксения Собчак обматерила Моргенштерна
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ксения Собчак обматерила Моргенштерна

Ксения Собчак обматерила Моргенштерна
Ведущая и журналистка Ксения Собчак в шоке от двуличия певца. На вопрос журналистов о Моргенштерне Ольга Бузова заявила, что не общается с теми, кто предал Родину. Рэпер был крайне удивлен высказыванием певицы и прокомментировал его в соцсетях. *Моргенштерн признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022. Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации Моргенштерном, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Моргенштерн обвинил Ольгу Бузову в двуличии. По словам рэпера, совсем недавно та обнималась с ним в аэропорту, как настоящая подруга, а теперь осыпает оскорблениями. «Как же я за пару месяцев предателем-то стал», — сокрушался рэпер.
Впрочем, пост Моргенштерна тут же получил резкий ответ от… Ксении Собчак. Журналистка напомнила рэперу, что и он поступал подобным образом. «Так ты тоже меня после интервью благодарил и хвалил, а теперь «сука» — отметила телеведущая в Telegram-канале «Кровавая барыня». Напомним, что в прошлом месяце музыкант назвал Ксению чуть ли не главной причиной своего изгнания из России и обозвал ее мразью, которая манипулирует людьми. Ведь именно в шоу «Осторожно: Собчак» исполнитель неосторожно высказался относительно празднования Дня Победы. Реплика Моргенштерна вызвала волну возмущения у общественности. Вскоре в отношении рэпера возбудили дело о пропаганде запрещенных средств.  «Она это сделала за три часа до моей свадьбы. Представляешь, на каких нервах я был! У меня сто с лишним человек гостей, огромный перформанс, операторы… Именно в этот уязвимый момент она как взяла меня… Это супернизко с точки зрения человечности и круто с точки зрения журналистики, мразотности. Не знаю, что ей важнее: быть человеком или журналистом», — говорил 24-летний музыкант в одном из свежих интервью.
# Шоу-бизнес Собчак Ксения
По материалам: z-aya

Последние новости

Павел Прилучный показал естественную красоту своей молодой жены на отдыхе в Дубае
Павел Прилучный показал естественную красоту своей молодой жены на
Ксения Собчак обматерила Моргенштерна
Ксения Собчак обматерила Моргенштерна
Глюкоза едва не потеряла грудь из бикини
Глюкоза едва не потеряла грудь из бикини
Галич раскрыла изнанку интервью Собчак
Галич раскрыла изнанку интервью Собчак
«Проект 333»: сколько вещей должно быть в универсальном гардеробе женщины
«Проект 333»: сколько вещей должно быть в универсальном гардеробе
"Российские ценности — это ценности нормальности": эксперты ЭИСИ обсудили важность традиционных ценностей для российского общества
"Российские ценности — это ценности нормальности": эксперты
Фил Спенсер и Game Pass поздравили игроков с Днем Благодарения
Фил Спенсер и Game Pass поздравили игроков с Днем Благодарения
Лучшие шутки и мемы из Сети - 24.11.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 24.11.2022 (15 фото)
В Британии заявили о дефиците популярного продукта
В Британии заявили о дефиците популярного продукта
C кем целовалась Бузова на своем концерте в Минске
C кем целовалась Бузова на своем концерте в Минске
Юлия Пересильд появилась на публике с новым избранником
Юлия Пересильд появилась на публике с новым избранником
Светлана Лобода вне закона в Литве
Светлана Лобода вне закона в Литве

Топ на сегодня

Польша попросила передать обещанные ей немецкие системы ПРО на Украину
Польша попросила передать обещанные ей немецкие системы ПРО на Украину
Жена Александра Овечкина отметила 29-летие без него в Дубае
Жена Александра Овечкина отметила 29-летие без него в Дубае
Мошенники похитили со счетов россиян рекордную сумму
Мошенники похитили со счетов россиян рекордную сумму
Швейцария ввела эмбарго на поставки оружия Украине и России
Швейцария ввела эмбарго на поставки оружия Украине и России
Депутат Европарламента оценил последствия резолюции о России
Депутат Европарламента оценил последствия резолюции о России

Еще по теме

Ксения Собчак рассказала о неправильном сыне
Моргенштерн потерял все в один момент
Ксения Собчак высказалась о своих коллегах, сидящих за вымогательство
Артур Смольянинов прокомментировал обвинения в дискредитации российской армии