. Кто получит двойную пенсию?

Специалист рассказал, кто может рассчитывать на такой подарок. В этом году новогодние каникулы для работающих россиян будут длиться восемь дней: трудиться начинаем с понедельника, 9 января. Поэтому тем пенсионерам, кто получает выплаты до 8-го числа, деньги придут заранее, рассказала доцент кафедры Государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Галина Семенова. По словам эксперта, в праздники банки и почтовые отделения работать не будут. Поэтому некоторые пенсионеры получат деньги в конце декабря. «Пенсионеры, которым пенсия начисляется до 8 числа каждого месяца, в конце декабря получат пенсию за январь 2023 года. Во-первых, длинные праздники, сотрудники этих служб не работают, во-вторых есть пенсионеры, которым пенсию приносят на дом с почты», — сказала экономист. Семенова отметила, что пенсионерам, обычно получающим деньги позднее, выплатят их в соответствии с графиком. При этом неважно, как именно приходят средства, через почту или зачисляются на банковскую карту. При этом экономист отметила, что никаких дополнительных выплат и подарков от Пенсионного фонда ждать не нужно. Однако некоторые граждане на заслуженном отдыхе все же получают презенты от бывших работодателей. На предприятиях иногда выплачивают своим экс-сотрудникам некоторую материальную помощь, а также выдают продуктовые наборы. «Это может выплата в размере до 4 тысяч рублей, которые не облагаются НДФЛ и страховыми взносами. За эти суммы не надо отчитываться перед налоговыми органами»,— завила специалист агентству «Прайм». Ранее стало известно, на чем россияне будут экономить при подготовке к празднику. Так, уже сейчас ясно, что многие решили отказаться от покупки новых елок и декоративных украшений. Средние чеки на новогодние товары снизились. При этом некоторые траты совсем не пострадали. Так, онлайн-магазины зафиксировали рост числа заказов на детские сладкие подарки.