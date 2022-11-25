. Кто получит двойную пенсию?
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Кто получит двойную пенсию?

Кто получит двойную пенсию?
Специалист рассказал, кто может рассчитывать на такой подарок. В этом году новогодние каникулы для работающих россиян будут длиться восемь дней: трудиться начинаем с понедельника, 9 января. Поэтому тем пенсионерам, кто получает выплаты до 8-го числа, деньги придут заранее, рассказала доцент кафедры Государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Галина Семенова. По словам эксперта, в праздники банки и почтовые отделения работать не будут. Поэтому некоторые пенсионеры получат деньги в конце декабря. «Пенсионеры, которым пенсия начисляется до 8 числа каждого месяца, в конце декабря получат пенсию за январь 2023 года. Во-первых, длинные праздники, сотрудники этих служб не работают, во-вторых есть пенсионеры, которым пенсию приносят на дом с почты», — сказала экономист. Семенова отметила, что пенсионерам, обычно получающим деньги позднее, выплатят их в соответствии с графиком. При этом неважно, как именно приходят средства, через почту или зачисляются на банковскую карту.  При этом экономист отметила, что никаких дополнительных выплат и подарков от Пенсионного фонда ждать не нужно. Однако некоторые граждане на заслуженном отдыхе все же получают презенты от бывших работодателей. На предприятиях иногда выплачивают своим экс-сотрудникам некоторую материальную помощь, а также выдают продуктовые наборы. «Это может выплата в размере до 4 тысяч рублей, которые не облагаются НДФЛ и страховыми взносами. За эти суммы не надо отчитываться перед налоговыми органами»,— завила специалист агентству «Прайм». Ранее стало известно, на чем россияне будут экономить при подготовке к празднику. Так, уже сейчас ясно, что многие решили отказаться от покупки новых елок и декоративных украшений. Средние чеки на новогодние товары снизились. При этом некоторые траты совсем не пострадали. Так, онлайн-магазины зафиксировали рост числа заказов на детские сладкие подарки.
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

Последние новости

День сапожника отмечается 26 ноября 2022 года: поздравления и открытки с праздником
День сапожника отмечается 26 ноября 2022 года: поздравления и
В VK поздравят всех матерей
В VK поздравят всех матерей
Германия обдумает предложение Польши о передаче Украине комплексов Patriot
Германия обдумает предложение Польши о передаче Украине комплексов
Ида Галич рассказала все, что думает о Насте Ивлеевой
Ида Галич рассказала все, что думает о Насте Ивлеевой
Алла Пугачева уже не та, заявила Дербенева
Алла Пугачева уже не та, заявила Дербенева
Как выбрать лучший ВПН для пользования
Как выбрать лучший ВПН для пользования
Как ликвидировать трещины в фундаменте
Как ликвидировать трещины в фундаменте
Фотограф нашел людей, которых снимал много лет назад, и снова повторил эти кадры (18 фото)
Фотограф нашел людей, которых снимал много лет назад, и снова
Работа в ОАЭ для русских: актуальные вакансии и уровень зарплаты
Работа в ОАЭ для русских: актуальные вакансии и уровень зарплаты
Зеленский требует ввести потолок цен на российскую нефть на уровне $30 за баррель
Зеленский требует ввести потолок цен на российскую нефть на уровне
Российский ребенок выпал из окна четвертого этажа и выжил
Российский ребенок выпал из окна четвертого этажа и выжил
The Witcher 3: Wild Hunt получит с обновлением 14 декабря кросс-прогрессию между платформами
The Witcher 3: Wild Hunt получит с обновлением 14 декабря

Топ на сегодня

Власти окажут помощь семьям погибших при стрельбе в Крымске
Власти окажут помощь семьям погибших при стрельбе в Крымске
Финляндия собралась восстанавливать энергетику Украины
Финляндия собралась восстанавливать энергетику Украины
Немного адреналина на сон грядущий
Немного адреналина на сон грядущий
Шойгу обсудил зерновую сделку с министром обороны Турции
Шойгу обсудил зерновую сделку с министром обороны Турции
В Британии заявили о дефиците популярного продукта
В Британии заявили о дефиците популярного продукта

Еще по теме

Пенсии 2017: последние новости индексации, известна дата выплаты единовременной компенсации, в какие дни и кто получит деньги раньше
Пенсии 2017, последние новости: Дата выплаты единовременной компенсации, в какие дни и кто получит деньги раньше
С января 2017 года начнётся единовременная выплата пенсионерам 5 тысяч рублей
ПФР не сможет выплатить вовремя по 5 тысяч рублей всем пенсионерам