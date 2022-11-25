. Кто родился 25 ноября

Николай Гаврилович Брыкин (63 года), член Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству. Генерал-майор МВД РФ в отставке. Работал в Управление МВД РФ по г. Нижневартовску, возглавлял отделение Федеральной службы налоговой полиции (ФСНП) России по г. Нижневартовску, являлся первым заместителем начальника Управления ФСНП РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Занимал должности первого заместителя начальника Управления ФСНП по г. Москве, первого заместителя начальника Главного управления МВД РФ по Дальневосточному федеральному округу — начальника оперативно-розыскного бюро по экономическим и налоговым преступлениям.

Был генеральным директором ОАО «Российская топливная компания». Являлся первым заместителем председателя правления Регионального общественного Фонда помощи ветеранам специальных подразделений органов безопасности по борьбе с терроризмом «Защита Отечества».

Избирался депутатом Государственной Думы VII созыва.

Роман Михайлович Водянов (40 лет), член Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции. Избирался депутатом Совета депутатов Двуреченского сельского поселения Пермского муниципального района, Земского Собрания Пермского муниципального района и Законодательного Собрания Пермского края.

Возглавлял Пермское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Опора России». Являлся заместителем председателя Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата при губернаторе Пермского края. Занимает пост вице-президента Общероссийской общественной организации «Опора России»

Александр Владимирович Шендерюк-Жидков (40 лет), член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Работал в группе компаний «Содружество». На посту заместителя председателя правительства Калининградской области курировал вопросы развития промышленности, сельского хозяйства, рыбохозяйственного комплекса, недропользования и экологии региона.

С сентября 2022 года представляет в Совете Федерации исполнительный орган государственной власти Калининградской области.

А ещё в этот день родились:

Нонна Викторовна Мордюкова (1925-2008), российская актриса. Народная артистка СССР. Дебютировав в кино в 1948 году в военной драме Сергея Герасимова «Молодая гвардия», она снялась в более 60 фильмах. Среди них такие любимые зрителями картины, как «Простая история», «Комиссар», «Бриллиантовая рука», «Хождение по мукам», «Родня», «Мама».

В 1992 году редакционный совет британской энциклопедии «Who is who» включил Нонну Мордюкову в десятку выдающихся актрис XX века.

Анастас Иванович Микоян (1895-1978), советский государственный и партийный деятель. Был наркомом внешней и внутренней торговли СССР, главой Наркомата снабжения и внешней торговли.

В 1934 году возглавил Наркомат пищевой промышленности. Микоян сумел добиться быстрого развития отрасли. Он наладил производство консервов, колбас, хлеба и мороженого. По его инициативе в деревне Дубровка за Спасской (ныне Крестьянской) заставой был построен Первый московский колбасный завод, получивший в 1934 году имя наркома.

Анастас Микоян также занимал посты наркома внешней торговли, министра торговли и Председателя Президиума Верховного Совета СССР.

Николай Иванович Вавилов (1887-1943), советский генетик. Академик Академии наук СССР. Он создал учение о мировых центрах происхождения культурных растений, открыл закон гомологических рядов в наследственной изменчивости организмов, обосновал учение об иммунитете растений.

Под руководством Николая Вавилова была создана крупнейшая в мире коллекция семян культурных растений. Ученый возглавлял Всесоюзную академию сельскохозяйственных наук им. В. И. Ленина, Институт генетики АН СССР (ныне Институт общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН).

В 1940 году был арестован по обвинению, в появлении которого не последнюю роль сыграли академик АН СССР Трофим Лысенко и академик ВАСХНИЛ Исаак Презент. В 1941 году Вавилов был признан виновным во вредительстве и антисоветской деятельности и приговорен к расстрелу, но через год высшую меру наказания учёному заменили на 20 лет лишения свободы в исправительно-трудовых лагерях.

Николай Иванович Пирогов (1810-1881), русский хирург, анатом, естествоиспытатель и педагог. Он внёс неоценимый вклад в развитие как отечественной, так и мировой медицины. Пирогов впервые применил наркоз в военно-полевой хирургии, а сконструированная им маска для эфирного наркоза используется в медицине до сих пор. Он создал образцовые по точности анатомические атласы. Врач был одним из создателей службы сестер милосердия в России.