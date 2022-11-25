. Лариса Долина предстала перед прессой без обилия макияжа, разрешив сделать честные снимки

Вадим Карасев

67-летняя певица Лариса Долина если и появляется на публике, то обычно сложно сказать, что она постарела. Некоторое время артистку нигде не было видно, но вернулась она будто даже помолодевшей.

Несмотря на годы, Долина старается оставаться стильной и современной. Образы певицы порой не уступают даже образам эпатажного шоумена Филиппа Киркорова и так же привлекают внимание прессы.

Лариса Долина без обилия макияжа фото

Впрочем, с деньгами Ларисы она может позволить и дорогую косметику, и операции. Ранее пластический хирург Владимир Плахотин по фотографиям Долиной определил, для чего артистка ложилась под нож.

Есть и блефаропластика, но только верхних век: что любопытно, нижние остались натуральными. Кожа сияет: очевидно, проведена хорошая лазерная шлифовка лица. Бровки подтянуты, губки стали пухлыми за счет геля, — уверен специалист.

Владимир также заметил в подбородке певицы имплант. "Изначально лицо у певицы более треугольное, подбородок маловат. А теперь он вытянулся, и лицо преобразилось — я в восторге!" — заключил Плахотин.

Лариса Долина рассказала, с кем из молодых артистов хотела бы спеть дуэтом

Певица утверждает, что многие молодые звезды сами хотят с ней работать, так что она тщательно отбирает кандидатов. Ей должен импонировать и талант исполнителя, и предложенная им песня. В 2023 Лариса собирается снимать клип с Давой, а недавно уже спела дуэтом со Стасом Ярушиным.

"Я не то чтобы стремлюсь петь с молодежью, они просто присылают достойный материал, если мне это не нравится, я всегда откажусь", — рассказала Долина. Среди молодых певиц она выделяет талант Mary Gu и была бы рада записать с ней трек.

Лариса Долина и Карина Кокс