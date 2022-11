. Little Big решил распустить свою группу

От группы Little Big остался только Little. Лидер Little Big выступил с важным заявлением — в группе произошли серьезные изменения. Из-за переезда Ильи и Софьи коллектив больше не сможет выступать в полном составе. Объявление появилось на официальной странице группы. «Дорогие друзья, на данный момент, в силу сложившихся обстоятельств, теперь Little Big — это два человека, Илья Прусикин и Соня Таюрская. В настоящее время Сергей Макаров и Антон Лиссов участие в деятельности коллектива принимать не будут», — говорится в сообщении. Отметим, что ушедшие солисты никак не прокомментировали перемены. Судя по соцсетям Макарова и Лиссова, певцы остались в России. Прусикин и Таюрская, как известно, эмигрировали в Америку. Возвращаться в родную страну Илья и Софья не планируют. Пара обосновалась в Лос-Анджелесе, где буквально начала новую жизнь. Артисты активно выступают и дают концерты за границей, так что особых проблем с финансами нет. К слову, в России у Прусикина остался сын Добрыня. Как певец собирается видеться с сыном — непонятно. Скорее всего, его бывшая жена Ира Смелая вместе с ребенком будет приезжать в США. Соотечественники тем временем настолько злы на солистов, что требуют лишить их российского гражданства. «Мы видели новости с призывами. Сейчас все очень сложно — кто-то из коллектива до сих пор находится в России. Сложно выезжать из страны, потому что нужны визы, с европейскими еще нормально, но с американскими очень сложно. Все наладится, просто сейчас такое время, его надо пережить», — высказывался Илья.