. Любовницу Тимати просят фотографироваться одетой

Возлюбленная Тимати похвасталась своей фигурой на откровенной фотосессии. 39-летний рэпер Тимати (Тимур Юнусов) и его избранница недавно вернулись с совместного отдыха на Мальдивах. Фанаты любвеобильного музыканта думали, что его роман с Валентиной будет кратковременным, но эти отношения длятся уже более девяти месяцев. Исполнитель хита «Не сходи с ума» познакомил Валентину с матерью Симоной и детьми от прошлых отношений. Они вместе прекрасно провели время на жарком курорте. После возвращения в Москву модель стала регулярно публиковать откровенные кадры. Вначале Иванова показала себя в белом боди с декольте, а теперь она примерила сексуальное нижнее белье и черные босоножки на высокой шпильке.Звезда соцсетей позировала в студии с минималистичным интерьером. Сначала Валентина присела возле кожаного дивана, а затем расположилась на нем, демонстрируя точеную фигуру. Фанаты девушки с иронией прокомментировали ее пикантные фотографии. «Валя, хватит быть такой идеальной! Не разрушай самооценку людям! Прекрасна, как и всегда!», «Интересная, красивая, но постоянно голая. Хочется тебя одеть», «Вечно обнаженная и вечно ласкающая себя. Нехорошо сравнивать, но Решетова действительно красивая девушка», — высказались пользователи.