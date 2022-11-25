. Максиму Галкину готовят орден на западе, уверен Худяков
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Максиму Галкину готовят орден на западе, уверен Худяков

Максиму Галкину готовят орден на западе, уверен Худяков
Политик считает, что вслед за Хаматовой наградят и артиста Максима Галкина. Такие данные обнародовал политик Роман Худяков. Недавно стало известно, что Чулпан Хаматовой в Латвии вручили награду за участие в моноспектакле Post Scriptum Нового Рижского театра. За это артистка даже поблагодарила организаторов на латышском языке. Политик Роман Худяков считает, что артистку наградили не за талант, ведь на ее монопредставлении зал всегда полупустой, а за то, что она «выслужилась» перед теми, кто против России.
Теперь настала очередь Максима Галкина*, заявил политик. Ему, утверждает Роман Худяков, тоже готовят награду определенные силы. «Награда будет. И довольно скоро. Можно поздравить Максима Галкина — это же будет практически орден (…) за успешное выполнение миссии по дискредитации (…) родной страны. Впрочем, какой он россиянин?! Гражданин мира, космополит, и предатель», — написал про мужа Аллы Пугачевой Роман Худяков в своих соцсетях.
# Шоу-бизнес Галкин Максим
По материалам: z-aya

Последние новости

Экономика Германии показала неожиданно высокий рост
Экономика Германии показала неожиданно высокий рост
2 игры, которые добавили в Game Pass в ноябре, неожиданно удалили из сервиса
2 игры, которые добавили в Game Pass в ноябре, неожиданно удалили из
Ольгу Бузову отправляют замуж
Ольгу Бузову отправляют замуж
Юлия Пересильд рассказала о своем новом романе
Юлия Пересильд рассказала о своем новом романе
Максиму Галкину готовят орден на западе, уверен Худяков
Максиму Галкину готовят орден на западе, уверен Худяков
Пользователям WhatsApp дали совет после массовой утечки из мессенджера
Пользователям WhatsApp дали совет после массовой утечки из мессенджера
День сапожника отмечается 26 ноября 2022 года: поздравления и открытки с праздником
День сапожника отмечается 26 ноября 2022 года: поздравления и
В VK поздравят всех матерей
В VK поздравят всех матерей
Германия обдумает предложение Польши о передаче Украине комплексов Patriot
Германия обдумает предложение Польши о передаче Украине комплексов
Ида Галич рассказала все, что думает о Насте Ивлеевой
Ида Галич рассказала все, что думает о Насте Ивлеевой
Алла Пугачева уже не та, заявила Дербенева
Алла Пугачева уже не та, заявила Дербенева
Как выбрать лучший ВПН для пользования
Как выбрать лучший ВПН для пользования

Топ на сегодня

Власти окажут помощь семьям погибших при стрельбе в Крымске
Власти окажут помощь семьям погибших при стрельбе в Крымске
Финляндия собралась восстанавливать энергетику Украины
Финляндия собралась восстанавливать энергетику Украины
Немного адреналина на сон грядущий
Немного адреналина на сон грядущий
В Британии заявили о дефиците популярного продукта
В Британии заявили о дефиците популярного продукта
Регина Тодоренко рассказала, как снималась в постельной сцене во время беременности: "Абстрагироваться было крайне сложно"
Регина Тодоренко рассказала, как снималась в постельной сцене во

Еще по теме

Максим Галкин перешел все грани, заявил политик
Алла Пугачева с мужем - предатели считает Худяков
Стало известно о возбуждении уголовного дела против Максима Галкина
Максиму Галкину опасно возвращаться в Россию, заявил Худяков