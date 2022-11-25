. Максиму Галкину готовят орден на западе, уверен Худяков

Политик считает, что вслед за Хаматовой наградят и артиста Максима Галкина. Такие данные обнародовал политик Роман Худяков. Недавно стало известно, что Чулпан Хаматовой в Латвии вручили награду за участие в моноспектакле Post Scriptum Нового Рижского театра. За это артистка даже поблагодарила организаторов на латышском языке. Политик Роман Худяков считает, что артистку наградили не за талант, ведь на ее монопредставлении зал всегда полупустой, а за то, что она «выслужилась» перед теми, кто против России.Теперь настала очередь Максима Галкина*, заявил политик. Ему, утверждает Роман Худяков, тоже готовят награду определенные силы. «Награда будет. И довольно скоро. Можно поздравить Максима Галкина — это же будет практически орден (…) за успешное выполнение миссии по дискредитации (…) родной страны. Впрочем, какой он россиянин?! Гражданин мира, космополит, и предатель», — написал про мужа Аллы Пугачевой Роман Худяков в своих соцсетях.