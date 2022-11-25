. Microsoft ожидает, что релиз Grand Theft Auto VI состоится в 2024 году
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Microsoft ожидает, что релиз Grand Theft Auto VI состоится в 2024 году

Microsoft ожидает, что релиз Grand Theft Auto VI состоится в 2024 году


Вчера в сети появился 111-страничный ответ Microsoft британскому регулятору по поводу сделки компании с Activision Blizzard. В этом ответе американская корпорация попыталась доказать антимонопольным органам, что покупка Activision Blizzard не нарушит конкуренцию на рынке, несмотря на заявления Sony по этому поводу. Напомним, что Sony беспокоится о существенном падении спроса на Playstation из-за возможной эксклюзивности Call of Duty для Xbox.

Microsoft в документе указывает, что есть немало игр, которые можно классифицировать как шутеры или экшены, поэтому без проектов подобного плана Playstation не останется. Среди игр перечислены: Fortnite, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, Apex Legends и многие другие проекты. В том числе, указано, что игры серии Grand Theft Auto можно приписать к проектам с элементами шутера. Интересно, что в том же перечислении Microsoft говорит: «ожидается, что долгожданная Grand Theft Auto VI будет выпущена в 2024 году».

Напомним, Rockstar подтвердила, что разработка Grand Theft Auto VI ведется, при этом уже в сеть утекло немало информации о проекте. Однако, полноценно игру еще не представили, плюс не называли релизное окно.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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