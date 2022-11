. Музеи всего мира поделились своими жутчайшими экспонатами. Теперь поход в музей не кажется таким уж скучным

Когда мы слышим слово «музей», то, как правило, в голове возникают классические экспонаты, скучный голос экскурсовода, да и вообще что-то такое, что навевает смертную скуку. Но музеи всего мира решили разбить в пух и прах этот миф и поделились своими самыми страшными, странными и необычными экспонатами. Там скукой даже и не пахнет, а вот желание посетить некоторые из музеев появляется тут же!

Музей замка Грипсхольм, Швеция

Martino

В 1731 году алжирский дей подарил королю Швеции живого льва. Когда лев умер, то его набили и сделали чучело. Однако местный таксидермист никогда до этого не видел настоящего льва!

Музей «Страха и чудес», Альберта, Канада

Museum of Fear and Wonder

Этот экспонат относится к началу 19 века и представляет собой восковую голову ребёнка, Германия. Манекен много лет хранился лицом вниз на отапливаемом чердаке, из-за этого черты лица сплющились и превратились в рыло. Пожалуйста, наслаждайтесь.

Североамериканский центр снежного человека, Боринг, штат Орегон

North American Bigfoot Center

Это копия первого отпечатка ягодиц снежного человека, сидевшего на берегу Сухого ручья в Голубых горах недалеко от города Уолла-Уолла в штате Вашингтон. Сделан отпечаток Полом Фриманом в мае 1993 года. Обратите внимание на фактуру волос!

Токийский национальный музей, Япония

やまうち

Проклятая кукла (соломенная кукла).

Национальный музей игрушек и миниатюры, Канзас-Сити, штат Миссури

The National Museum of Toys and Miniatures

Эта симпатичная кукла-автомат читала людям лекции о вреде пьянства. Сделана компанией Character Display Co.

Музей Хельсинкского университета, Финляндия

Helsinki University Museum

Это экспонат из нашей коллекции детских восковых фигур Ylpö. В настоящее время кукла находится в плохом состоянии.

Парижский музей изящных искусств, Франция

Petit Palais

Одна из странных скульптур Жана-Жозефа Каррьеса 1891 года — лягушка с кроличьими ушами.

Шетландский музей и архив, Шетландские острова

SumburghHead

Китовое глазное яблоко, превращенное в абажур.

Музей Вент-Хейвена, Форт Митчелл, штат Кентукки

Nate Morehouse

Данный чревовещатель сделан из настоящих человеческих волос и зубов. Жуть!

Музей Энди Уорхола, Питтсбург, штат Пенсильвания

The Andy Warhol Museum

Эта банка была отправлена Уорхолу вместе с письмом поклонника Фредериком П. Виньероном в 1977 году. «Банка с обрезками ногтей, бумагой и мертвыми пчелами», 1977 год, из «Капсулы времени 190».

Музей естественной истории в Венеции, Италия

Quentin

Каких только русалочек не существует в нашем мире. Возможно, подобное разнообразие не так и плохо, даже если общественность не всегда принимает образ, отличный от привычного. Но глядя на этого парня из Италии, очень сложно удержаться и не представить себя Волком из «Ну, погоди!», да не постучать им об столешницу 🙂

Ещё одна криповая русалочка от Национального музея Шотландии, Эдинбург

Музей Квинсленда, Австралия

Natural Sciences NMSQueensland Museum

Этот ящик для тел был создан распорядителем похорон Филипом Ститтом из компании «Stitt & St George Funeral Directors». Его длина составляла 2,6 метра. Также он был оснащён небольшим генератором охлаждения, и когда он не был занят «клиентами», гробовщик использовал его как холодильник для пива.

Коллекция компании TMHC Inc. по оценке наследия и археологии провинции Онтарио, Канада

TMHC

Совершенно жуткая двуликая кукольная голова. У нашего экспоната, который находится слева, с одной стороны изображён усатый мужчина, а с другой стороны женщина. Таких кукол было много, изображали их по-разному. В качестве примера, справа мы показываем более безобидного, но не менее жуткого представителя подобных игрушек.

Ярославский художественный музей, Россия

Ярославский художественный музей

Картина неизвестного художника «Этюды головы кошки». Создана во второй половине XIX века на основе одноименного произведения Франса Снейдерса, которое находится в Эрмитаже.

Вообще, идея делиться жутковатыми экспонатами изначально возникла у представителей Йоркширского музея. Они даже запустили флешмоб на эту тему, который и подхватили остальные музеи. Согласитесь, теперь поход в музей не кажется таким уж скучным. Тут главное захватить с собой пузырёк валерьянки и пару упаковок краски для волос. Так, на всякий случай 🙂