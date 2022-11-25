. Настя Ивлеева держит в напряжении своих мужчин
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Настя Ивлеева держит в напряжении своих мужчин

Настя Ивлеева держит в напряжении своих мужчин
Ведущая Настя Ивлеева не собирается отдаваться первому встречному. Вышла третья серия романтического проекта «Сердце Ивлеевой». Блогерша продолжает поиски возлюбленного для построения серьезных отношений. Некоторым участникам удалось побывать с ней на свидании, но не все воспользовались удачей. Ивлеева захотела узнать поближе 25-летнего Дмитрия Мещерякова по прозвищу Диман Хулиган и назначила ему свидание. Участник заинтересовал звезду образом простого парня с района, однако Настя надеялась, что тот сможет раскрыться с новой стороны. Дима же первым делом повел ее в шаурмичную, а затем предложил перекусить на одной из лавок Алтуфьевского района. Артистка с теплотой вспомнила период, когда еще не была известной и могла проводить время подобным образом, но призналась: все это в прошлом, куда она не хочет возвращаться. «Каждый человек должен ставить высшие цели. У Димы нет этого полета. <…> Мне нравится, но в качестве быстрого релакса. Ностальгии. Так жить очень скучно», — заявила блогерша в проекте канала «Пятница!». Диме почти удалось исправить ситуацию. Парень пригласил Настю на крышу заброшенного здания, чтобы заняться граффити. Звезда наслаждалась рисованием и практически забыла о промахах Хулигана, пока тот не начал исполнять рэп. Она была разочарована, что Дима за весь день так и не попытался узнать ее, как личность.
«Достал он меня. Песня сработала на первом этапе. Хватит. Спросил бы про меня что-нибудь. Мне кажется, человек больше отдавался шоу нежели мне», — негодовала Ивлеева и отправила Хулигана домой. Второе свидание прошло намного удачней. Максим Звонов отвел 31-летнюю Настю на парную йогу. Блогер призналась, что ей было приятно прикасаться к фитнес-тренеру, которого прозвали Геркулесом за мускулистое тело.  Тем временем и остальные участники предавались тактильным ощущениям. Им предложили научиться делать массаж, а в качестве испытуемой выступила полуобнаженная девушка. Многие чувствовали себя неловко и старались, как можно аккуратнее прикасаться к незнакомке. А вот Андрей Кеча смело схватил ее за ягодицы. «Ты начинаешь не тот массаж делать. Это эротический!» — осекла мужчину массажистка.  К слову, когда-то некрасиво себя повел и Алексей Зловедов. Парень встречался с Ивлеевой до ее популярности, а затем бросил, улетев строить карьеру модели за границей. «Считал, что должен реализоваться материально и тут мне дали контракт на год. Я по тупому тебе пишу, мол, иди отдыхай. Думал, что так надо, чтобы меня девушка не ждала», — объяснял свой поступок Алексей. «Я просто как девчонка, которая была в тебя влюблена жутчайшим образом, не могу тебе больше доверять. Я не знаю, как к тебе относиться. Если бы я осталась в Разметелево, ты бы вернулся? Мне страшно», — призналась Настя.
# Шоу-бизнес Ивлеева Настя
По материалам: z-aya

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