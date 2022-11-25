. Наталья Подольская ужаснула фанатов своей фигурой в бикини
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Наталья Подольская ужаснула фанатов своей фигурой в бикини

Наталья Подольская ужаснула фанатов своей фигурой в бикини
Певица Наталья Подольская подверглась критике за излишнюю худобу. Артистка улетела в отпуск. Певица пока не сообщила, куда именно отправилась, зато поделилась первым пляжным фото. Артистка снялась у берега моря в розовом бикини и панамке в тон. «А что писать? Похудела после съемок «Ледникового периода». Аппетита нет. Но море меня всегда успокаивает и умиротворяет. План — восстановление», — написала Наталья.
Многие пользователи отметили, что Подольская действительно очень похудела. «Такая тощая и сухая стала», «Очень похудела, даже кожа обвисла. От фотографий в купальниках можно было бы воздержаться пока», «Совсем плоская», «Срочно кушать! Все ребра видны уже», «Фигура жуткая. Лучше прикрыться», — высказались они.
# Шоу-бизнес Подольская Наталья
По материалам: z-aya

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