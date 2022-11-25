. Никита Ефремов рассказал об отношениях с Ириной Старшенбаум

Актер Никита Ефремов появился вместе с Ириной Старшенбаум на премьере фильма «Сестры», в котором они вместе снимались. Ирина Старшенбаум и Никита Ефремов познакомились 10 лет назад и с тех пор довольно плотно общаются. За это время многие успевают жениться, развестись и завести новую семью. А эти актеры стали мужем и женой — но только в новом фильме «Сестры». Как выяснилось, у них довольно интересно начинались отношения. Ирина Старшенбаум тогда еще не снималась, но посмотрела фильм «Золушка», в котором сыграл Никита, и так впечатлилась, что… написала звезде в социальных сетях. А он пригласил ее в кино и гулять! Почему он так легко согласился? «Низкая культура отказа», — смеется сейчас Ирина.«Молодой был… Смотрю, ничего такая девчонка. Я помню, что Ирина была яркой и клевой. А потом, когда я узнал, что она тоже хочет быть актрисой, подумал: черт, еще и она», — с улыбкой вспомнил Никита. С тех пор своими отношениями они доказывают: дружба между мужчиной и женщиной бывает. «Я понимаю, что вопрос возникает, потому что при таком сочетании может случиться сексуальное напряжение. Но у меня в личных отношениях все нормально, у Иры тоже, и этот вопрос снимается автоматом. Я верю, что такая дружба существует», — заявил Ефремов в совместном интервью с Ириной для журнала «Антенна-Телесемь». На сегодняшний день о новой избраннице актера ничего неизвестно. Несколько лет он встречался с Марией Иваковой – кстати, лучшей подругой Ирины Старшенбаум. А у нее был роман с Александром Петровым, который сейчас счастлив в отношениях со Стасей Милославской.