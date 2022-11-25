Об изменах Шатунова жене заявила певица, назвавшая себя его любовницей: "Мы встречались до самой его смерти"
Скоропостижная смерть Юрия Шатунова, случившаяся минувшим летом, шокировала его многомиллионную армию поклонников в России. Знаменитый певец скоропостижно скончался 23 июня - ему было всего 48 лет. После этого объявилась женщина, назвавшая себя его "любовницей".
Сенсационное заявление сделала певица Ксения Грин. Женщина утверждает, что у нее был роман с Юрием Шатуновым несмотря на то, что певец находился в браке с супругой Светланой и воспитывал двоих детей.
"На самом деле, отношения с женой у них давно закончились, она ему надоела. Он не приезжал к своей семье в Германию последние два года. Даже Новый год не хотел праздновать с женой. Он был со мной. Мы встречались с Юрой полтора года", - цитирует 40-летнюю Ксению Грин издание Prozvezd.
Певица заявила, что якобы встречалась с Юрием Шатуновым вплоть до его самой смерти. Женщина называет его классным и щедрым парнем.
Певица Ксения Грин называет себя любовницей Пьера Нарцисса
Как утверждает Ксения Грин, одновременно с Юрием Шатуновым она встречалась и с Пьером Нарциссом.
По словам Грин, после того, как Шатунов и Нарцисс один за другим ушли в мир иной, она больше "не хочет никаких мужчин".