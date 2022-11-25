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Об изменах Шатунова жене заявила певица, назвавшая себя его любовницей: "Мы встречались до самой его смерти"

Об изменах Шатунова жене заявила певица, назвавшая себя его любовницей: "Мы встречались до самой его смерти"

Скоропостижная смерть Юрия Шатунова, случившаяся минувшим летом, шокировала его многомиллионную армию поклонников в России. Знаменитый певец скоропостижно скончался 23 июня - ему было всего 48 лет. После этого объявилась женщина, назвавшая себя его "любовницей".

Сенсационное заявление сделала певица Ксения Грин. Женщина утверждает, что у нее был роман с Юрием Шатуновым несмотря на то, что певец находился в браке с супругой Светланой и воспитывал двоих детей.


Ксения Грин

"На самом деле, отношения с женой у них давно закончились, она ему надоела. Он не приезжал к своей семье в Германию последние два года. Даже Новый год не хотел праздновать с женой. Он был со мной. Мы встречались с Юрой полтора года", - цитирует 40-летнюю Ксению Грин издание Prozvezd.

Певица заявила, что якобы встречалась с Юрием Шатуновым вплоть до его самой смерти. Женщина называет его классным и щедрым парнем.

Мне с ним было очень здорово. Мы намеренно не демонстрировали свои отношения перед публикой. Юра не любил светиться, да и я тоже. Я даже когда хожу на праздники, капюшон надеваю. Потому что очень многие хотят влезть в мою жизнь. Но проблема была в том, что Юра часто был на гастролях. А я – большой собственник. Мне нужно было, чтобы он мне уделял много времени, развелся, а потом женился на мне. У меня все очень традиционно. Просто погулять было не интересно, мне же не 15 лет. Мне нужна была семья. Но получилось так, что я полтора года просто ждала у моря погоды. Юра не спешил разводиться с женой
Юрий Шатунов
Певица Ксения Грин называет себя любовницей Пьера Нарцисса

Как утверждает Ксения Грин, одновременно с Юрием Шатуновым она встречалась и с Пьером Нарциссом.

С Пьером Нарциссом же мы познакомились в январе этого года, и он сразу предложил мне выйти за него замуж. Я согласилась, мы хотели иметь детей. Все было намного серьезней, чем в отношениях с Юрой

По словам Грин, после того, как Шатунов и Нарцисс один за другим ушли в мир иной, она больше "не хочет никаких мужчин".

Пьер Нарцисс
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По материалам: uposters.ru

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