. Обряды и традиции в день Марены, 25 ноября 2022 года

Отмечаемый 25 ноября день Марены наши предки считали временем умирания природы и началом зимних морозов. Именно поэтому люди поклонялись богине зимы и обращались к ней с просьбами помочь пережить холодные времена.

Кто такая Богиня Марена

Богиня Мара-Марена, согласно древней славянской мифологии, — это богиня-ведунья, имя которой имеет двойное значение: Ма — мать, Ар — радеющая, плодородная, Ра — видящая суть вещей. Сегодня ее часто ошибочно называют богиней смерти, хотя в древности считалось, что Мара — богиня тьмы, ночного неба и холода, который приходит на землю с зимним увяданием природы.





Считалось, что Марена обитает в Нави — мире мертвых — и приходит в Явь только с наступлением холодов, потому этот день еще называли Навиим днем.

Люди старались правильно встретить его, чтобы Марена помогла пережить тяжелый зимний период, ведь с приходом морозов и ледяных ветров, с появлением в лесу голодных волков и недостатком пищи, людям было непросто выжить.

Какие обряды проводились на Руси в день Марены





В этот день было принято проводить ритуальные обряды на последующее воскресение природы. Для этого люди с утра собирались группами, зажигали факелы и шли к ближайшему озеру или болоту. Было принято тушить их в воде, и только после этого возвращаться домой и приступать к трапезе. Нередко соседи или родственники собирались за одним столом.

В этот день было принято печь оладьи, подавать на стол вареные морковь и репу, а еду запивать киселем из красных лесных ягод.

Считалось, что мари, подданные богини Марены, ночью ходят по дворам и зовут людей по имени. Если кто-то выглянет на этот зов, Марена может забрать этого человека в мир Навь. Поэтому с заходом солнца дверь никому не открывали.

Что нельзя было делать в день Марены





В день Марены люди не воздавали ей почести и не приносили дары, а старались просто соблюдать традиции этого дня и не грешить. Не принято было восхвалять других богов — Марена забирала эту хвалу себе и от этого становилась только могущественнее. Также существовало поверье, что нельзя разводить большие костры, чтобы не разгневать Богиню тьмы и холода.

Помимо того, что в день Марены с наступлением темноты нельзя было никому открывать дверь и выглядывать на улицу, считалось большим грехом петь, плясать, водить хороводы или прелюбодействовать. Марена могла рассердиться на такую встречу. Кроме того, считалось, что дети, зачатые в день Марены, долго не проживут.

В этот день не занимались уборкой и стиркой, нельзя было молоть муку и печь хлеб. На Марену в курятнике не собирали яйца и не стригли овец.

Погода на день Марены





Наши предки свято верили в приметы и поэтому обращали особое внимание на то, какая погода устанавливалась в этот день. По ней определяли предстоящую зима.