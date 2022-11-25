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Оценено влияние санкций на Россию и Европу

Оценено влияние санкций на Россию и ЕвропуМВФ подготовил исследование о влиянии санкций на модель российско-европейской торговли

Санкции имеют негативный эффект в виде больших издержек как для страны-инициатора, так и для страны, против которой эти ограничения вводятся, однако сильнее от них страдает вторая. Примером может стать модель торговых отношений Европы и России. Оценку влияния санкций провели в Международном валютном фонде (МВФ), пишет «Коммерсантъ».

В исследовании анализируется модель отношений двух стран: «зарубежной» — которая имеет большие запасы сырья и активно его производит, и «домашней» — которая использует ресурсы первой для выпуска товаров для внутреннего потребления и экспорта в «зарубежную» страну. В случае введения санкций «домашней» страны против «зарубежной» вторая теряет доступ на финансовый рынок, например, не может размещать облигации, также ограничиваются возможности поставок в обе стороны — как экспорта топлива за рубеж, так и импорта готовой продукции из «домашней» страны. Эксперты отмечают, что эффект санкций размывается, если в модели становится больше двух стран.

Негативные последствия введения санкций для богатой ресурсами страны заключаются в падении потребления из-за ограничения на ввоз готовых товаров. При этом рост стоимости поставок санкционных товаров из «домашней» страны стимулирует увеличение внутреннего производства.

Аналитики отмечают, что от ограничений в отношении экспорта газа страна-производитель сырья страдает не так сильно, как от суммарных санкции на экспорт и импорт готовых товаров. Однако из-за снижения объемов поставок топлива в «зарубежной» стране падают зарплаты в секторе добычи и растет число производителей потребительских товаров. Также ограничения на экспорт газа ведут к ослаблению валюты этой страны.

В свою очередь страна-импортер газа сталкивается с повышением цен на топливо и, следовательно, сокращением числа производителей потребительских товаров. При этом валютный курс государства растет — увеличивается внутренний спрос, а количество экспортеров снижается.

Ранее эксперты оценили перспективы роста российской экономики в условиях жестких западных санкций. По мнению опрошенных экономистов агентством Bloomberg, из-за украинского конфликта и последующих за ним ограничений ВВП России сократится более чем на восемь процентов в первом квартале 2023 года. При этом в российском ЦБ ожидают нижнюю точку спада экономики страны в середине 2023 года.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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