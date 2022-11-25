. Ольгу Бузову отправляют замуж
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ольгу Бузову отправляют замуж

Ольгу Бузову отправляют замуж
Анита Цой высказалась о судьбе певицы и ведущей Ольги Бузовой. По мнению Аниты Цой, в сорок лет женщины уже никому не нужны. На презентации своей новой песни Анита Цой рассказала журналистам не только о своем муже и о том, как она с ним счастлива, но и поделилась своими соображениями о причинах одиночества Ольги Бузовой. «Оля очень сильная, она не может остановиться. Она очень амбициозная. Для артиста, который хочет достичь больших вершин, это нормально. А вот для женщины – не слишком хорошо. Главное, не пропустить момент. Наши достижения, заработки – это все мишура. Перед Богом, когда наступает самый главный момент в конце жизни, мы все равны. В тот момент никому ничего не нужно будет», - сказала певица.
Рассуждая о женской судьбе Бузовой, Анита Цой выразила уверенность, что Ольге нужно как можно быстрее выходить замуж. «В сорок лет ты – старая бабка, и никто на тебе не женится. Пользуйся моментом, пока у тебя есть кожа, молодость, цвет, кайф!  Выходи замуж срочно!» - приводит слова Аниты издание «МК».
# Шоу-бизнес Бузова Ольга
По материалам: z-aya

Последние новости

Экономика Германии показала неожиданно высокий рост
Экономика Германии показала неожиданно высокий рост
2 игры, которые добавили в Game Pass в ноябре, неожиданно удалили из сервиса
2 игры, которые добавили в Game Pass в ноябре, неожиданно удалили из
Ольгу Бузову отправляют замуж
Ольгу Бузову отправляют замуж
Юлия Пересильд рассказала о своем новом романе
Юлия Пересильд рассказала о своем новом романе
Максиму Галкину готовят орден на западе, уверен Худяков
Максиму Галкину готовят орден на западе, уверен Худяков
Пользователям WhatsApp дали совет после массовой утечки из мессенджера
Пользователям WhatsApp дали совет после массовой утечки из мессенджера
День сапожника отмечается 26 ноября 2022 года: поздравления и открытки с праздником
День сапожника отмечается 26 ноября 2022 года: поздравления и
В VK поздравят всех матерей
В VK поздравят всех матерей
Германия обдумает предложение Польши о передаче Украине комплексов Patriot
Германия обдумает предложение Польши о передаче Украине комплексов
Ида Галич рассказала все, что думает о Насте Ивлеевой
Ида Галич рассказала все, что думает о Насте Ивлеевой
Алла Пугачева уже не та, заявила Дербенева
Алла Пугачева уже не та, заявила Дербенева
Как выбрать лучший ВПН для пользования
Как выбрать лучший ВПН для пользования

Топ на сегодня

Власти окажут помощь семьям погибших при стрельбе в Крымске
Власти окажут помощь семьям погибших при стрельбе в Крымске
Финляндия собралась восстанавливать энергетику Украины
Финляндия собралась восстанавливать энергетику Украины
Немного адреналина на сон грядущий
Немного адреналина на сон грядущий
В Британии заявили о дефиците популярного продукта
В Британии заявили о дефиците популярного продукта
Регина Тодоренко рассказала, как снималась в постельной сцене во время беременности: "Абстрагироваться было крайне сложно"
Регина Тодоренко рассказала, как снималась в постельной сцене во

Еще по теме

«Это не Дом-2!»: Ольгу Бузову поставили на место после истерики на «Первом»
Ольгу Бузову хотели скормить тигру
Анита Цой высказалась о воспитании детей
Бузова возьмет за выступление на новогоднем корпоративе 1,5 млн руб