. Отличная игра SpiderHeck из Game Pass получает сегодня обновление Trials of Jazeps
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Отличная игра SpiderHeck из Game Pass получает сегодня обновление Trials of Jazeps

Отличная игра SpiderHeck из Game Pass получает сегодня обновление Trials of Jazeps


В сентябре этого года состоялся релиз игры SpiderHeck, которая сразу после выхода попала в подписку Game Pass. Проект был отлично встречен, как критиками (сейчас у него 85 баллов из 100 на Opencritic), так и игроками. Игра SpiderHeck действительно увлекательная, особенно при совместной игре за одной консолью, и ее точно стоит попробовать по подписке Game Pass.

Сегодня разработчики SpiderHeck объявили о выпуске первого крупного обновления с новым контентом. Апдейт под названием Trials of Jazeps добавляет в игру:



Пользовательские уровни. Игроки могут выбрать карту, оружие, модификаторы и типы врагов, после чего попытаться пройти собственный уровень. Если они смогут это сделать, то получат код уровня, чтобы бросить вызов своим друзьям (коды только для PC).



Режим выживания расширили новыми уровнями сложности. Теперь можно разблокировать 7 постепенно усложняющихся режимов. За прохождение уровней игрок получит новые цвета для паука. Есть общая таблица лидеров.



Стали доступны новые карты с порталами. Это дает новые способы прыгать и наносить удары в режимах «Выживание» и «Противостояние».



Добавлена интеграция с Twitch (только в Steam), которая позволяет зрителям взаимодействовать с игрой стримеров. Чат Twitch сможет голосовать за выбор бонуса во время игры.



Появилось больше вариантов цветов для паука.

Ниже можно посмотреть трейлер обновления для SpiderHeck, которое станет доступно бесплатно всем игрокам уже сегодня.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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