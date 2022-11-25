. Павел Прилучный показал естественную красоту своей молодой жены на отдыхе в Дубае
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Павел Прилучный показал естественную красоту своей молодой жены на отдыхе в Дубае

Павел Прилучный показал естественную красоту своей молодой жены на отдыхе в Дубае
Звезда «Мажора», актер Павел Прилучный вместе с Зепюр Брутян наслаждается отдыхом в Дубае. Павел Прилучный является одним из самых популярных актеров в России. В этом году он снялся в новом сезоне «Мажора», в сериалах «Жизнь по вызову» и «Сны», а также в фильме «Любовники». Но большие перемены произошли в его личной жизни. Актер спустя два года после развода снова женился. Его избранницей стала Зепюр Брутян. Со своей экс-женой Павел продолжает поддерживать дружеские отношения. Он также часто забирает к себе дочку Мию и сына Тимофея. Однако большую часть времени актер посвящает молодой супруге. Недавно влюбленные уехали отдыхать в Дубай. Прилучный почти каждый день делится кадрами, хвастаясь тем, как он счастлив. Зепюр отметила, что ее избранник уже загорел и в темноте его не видно. А 24 ноября пара выложила новое фото. Актер красовался с возлюбленной на прогулке. Он показал ее без макияжа.
«Всем желаю ощущать себя так же, как я. Будьте счастливы и берегите друг друга!» — написал Павел. Поклонники заметили, что у Брутян тонкие бровки, а также мокрые волосы. Она с легким румянцем отметилась в кадре. «Какие классные вы!», «Не похож Павел на счастливчика», «Агата симпатичнее», «Зепюр прям колоритная», «Бровки неухоженные», — написали подписчики.
# Шоу-бизнес Прилучный Павел
По материалам: z-aya

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