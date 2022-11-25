. Пользователям WhatsApp дали совет после массовой утечки из мессенджера

Вадим Карасев

IT-эксперт Овчинников предостерег пользователей WhatsApp от подозрительных звонков

Пользователям мессенджера WhatsApp стоит настороженно относиться к подозрительным звонкам после утечки. Предостерег россиян в беседе с «Лентой.ру» главный специалист отдела комплексных систем защиты информации компании «Газинформсервис» Дмитрий Овчинников.

Ранее на известном хакерском форуме выставили на продажу базу, состоящую из 500 миллионов актуальных номеров пользователей мессенджера WhatsApp. В их числе оказались данные 10 миллионов россиян, сообщило издание Cybernews.

«Утерянная база пользователей мессенджера привела к тому, что злоумышленники стали звонить пользователям мессенджера и, используя методы социальной инженерии, вытягивать из них платежные данные. 24 ноября злоумышленники маскировались под сотрудников полиции, завтра они, возможно, будут опять представляться сотрудниками безопасности банка. Ничего нового, просто изменился канал общения с пользователем», — поделился Овчинников.

Правила поведения в WhatsApp

В целом, использование WhatsApp не опаснее использования сотовой связи, отметил специалист. По своей защищенности для конечного пользователя, мессенджер ничем не отличается от остальных мессенджеров.

«Единственная опасность использования WhatsApp состоит в том, что вам могут отправить вредоносное ПО на ваш смартфон или компьютер или угнать ваш номер и при помощи него производить вредоносные действия. Для нейтрализации этого надо придерживаться простых правил: не скачивать и не открывать подозрительный файлы, не переходить по непонятным ссылкам, включить двухфакторную аутентификацию при регистрации номера», — рекомендовал Овчинников.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества. Злоумышленники начали распространять ссылки на фейковые розыгрыши в популярных мессенджерах.

