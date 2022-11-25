. Представили геймпад GameSir G7 для Xbox с возможностями максимальной персонализации
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Представили геймпад GameSir G7 для Xbox с возможностями максимальной персонализации

Представили геймпад GameSir G7 для Xbox с возможностями максимальной персонализации


Производитель игровых аксессуаров, компания GameSir, представила свой новый контроллер для Xbox. Это версия геймпада GameSir G7, которая дает игрокам максимальные возможности для кастомизации контроллера под себя — по всем фронтам, от его внешнего вида до настройки управления.

Геймпад GameSir G7 является проводным. Одна из его особенностей, что он поставляется с панелями под покраску, что позволяет игрокам персонализировать устройство под себя. При этом, в комплекте идут две панели — белая и черная.


Но на внешнем виде персонализация не заканчивается, геймпад GameSir G7 можно детально настроить в приложении GameSir Nexus. Настроить можно детально каждую кнопку, отрегулировать зону стиков и триггеров, настроить вибрацию и многое другое.


Кроме того, геймпад имеет частоту опроса 265 Гц и малое время отклика — меньше 0,004 с. Ниже можно посмотреть трейлер устройства, оно уже поступил в продажу по цене в $45.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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