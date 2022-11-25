. Представили геймпад GameSir G7 для Xbox с возможностями максимальной персонализации

Вадим Карасев





Производитель игровых аксессуаров, компания GameSir, представила свой новый контроллер для Xbox. Это версия геймпада GameSir G7, которая дает игрокам максимальные возможности для кастомизации контроллера под себя — по всем фронтам, от его внешнего вида до настройки управления.

Геймпад GameSir G7 является проводным. Одна из его особенностей, что он поставляется с панелями под покраску, что позволяет игрокам персонализировать устройство под себя. При этом, в комплекте идут две панели — белая и черная.





Но на внешнем виде персонализация не заканчивается, геймпад GameSir G7 можно детально настроить в приложении GameSir Nexus. Настроить можно детально каждую кнопку, отрегулировать зону стиков и триггеров, настроить вибрацию и многое другое.





Кроме того, геймпад имеет частоту опроса 265 Гц и малое время отклика — меньше 0,004 с. Ниже можно посмотреть трейлер устройства, оно уже поступил в продажу по цене в $45.

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