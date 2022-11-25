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Путин проведет встречу с матерями военнослужащих

Путин проведет встречу с матерями военнослужащих

В преддверии Дня матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября, Президент России Владимир Путин встретится с матерями военнослужащих  участников специальной военной операции. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Во встрече с главой государства примут участие матери, чьи сыновья — мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные — находятся в зоне проведения специальной военной операции или сейчас проходят тактическую подготовку и боевое слаживание.

День матери — это международный праздник, в России он отмечается с 1998 года. Празднуют День матери в последнее воскресенье ноября.

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По материалам: pnp.ru

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