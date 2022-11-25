Путин проведет встречу с матерями военнослужащих
Сегодня, 00:20
В преддверии Дня матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября, Президент России Владимир Путин встретится с матерями военнослужащих — участников специальной военной операции. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Во встрече с главой государства примут участие матери, чьи сыновья — мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные — находятся в зоне проведения специальной военной операции или сейчас проходят тактическую подготовку и боевое слаживание.
День матери — это международный праздник, в России он отмечается с 1998 года. Празднуют День матери в последнее воскресенье ноября.
По материалам: pnp.ru