. Путин проведет встречу с матерями военнослужащих

В преддверии Дня матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября, Президент России Владимир Путин встретится с матерями военнослужащих — участников специальной военной операции. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Во встрече с главой государства примут участие матери, чьи сыновья — мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные — находятся в зоне проведения специальной военной операции или сейчас проходят тактическую подготовку и боевое слаживание.

День матери — это международный праздник, в России он отмечается с 1998 года. Празднуют День матери в последнее воскресенье ноября.