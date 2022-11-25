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Путин рассказал об одной из причин спецоперации

Путин рассказал об одной из причин спецоперацииПрезидент Путин заявил, что желание управлять Россией извне привело к спецоперации

Россией хотели управлять извне, что привело к нынешней ситуации, в том числе и специальной военной операции на Украине. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

24 февраля президент Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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