. Путин рассказал об одной из причин спецоперации

Вадим Карасев

Президент Путин заявил, что желание управлять Россией извне привело к спецоперации

Россией хотели управлять извне, что привело к нынешней ситуации, в том числе и специальной военной операции на Украине. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

24 февраля президент Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).