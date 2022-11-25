. Работа в ОАЭ для русских: актуальные вакансии и уровень зарплаты

Вадим Карасев

Работа в Объединенных Арабских Эмиратах — мечта для многих россиян. Для них она ассоциируется с высоким уровнем жизни и отличной зарплатой, а также с проживанием в чудесной стране с морем и хорошей экологией. В ОАЭ можно значительно улучшить материальное положение за короткий срок, в том числе накопить деньги на квартиру или частный дом. Рассмотрим, какой спрос на рынок труда в Эмиратах в 2022 году, какие преимущества работы в этой стране, и сколько реально зарабатывать ежемесячно.

Спрос на рынок труда в ОАЭ в 2022 году

По данным на 2022 год около 100 тысяч россиян ежегодно прибывает в ОАЭ с целью трудоустройства. Большинство из них устраиваются на работу в следующих сферах:

туризм;

гостиничный бизнес;

строительство;

обслуживание;

ресторанный бизнес;

недвижимость;

логистика;

блогинг;

образование;

IT-индустрия.

Преимущества работы в Эмиратах

Отношения между сотрудниками и нанимателями закрепляются договором. В соответствии с трудовым кодексом рабочий день не может превышать 8 часов. Но предусмотрено увеличение смены на час в сфере туризма. Дневную сверхурочную работу оплачивают в размере 125%, ночную — 150%.

Работа в ОАЭ для русских имеет и ряд других преимуществ:

социальная защита мигрантов;

социальный пакет;

ускоренная регистрация;

продление визы без выезда из страны;

оплата больничных и отпусков;

отсутствие уплаты налогов с прибыли;

приобретение опыта и связей;

возможность быстро найти новое место после увольнения.

При работе в Эмиратах даже на протяжении одного сезона можно накопить значительную сумму. В период заработков расходов будет минимум — проживание и питание оплачивает принимающая фирма. Специалистам с картой резидента положены льготы. В процессе работы в стране они могут открывать банковские счета, покупать дорогостоящие товары и приглашать родственников по гостевым визам.

Сколько можно заработать в ОАЭ

Прибыль российских мигрантов зависит от компетентности и уровня владения иностранными языками. В 2022 году средняя зарплата в ОАЭ составляет 21 000 дирхамов. Минимальный уровень оплаты труда зафиксирован на уровне 4 800 AED. Зарплата зависит от города. Например, в Дубае можно получать от 21 500 дирхамов, а в Фуджейре — от 18 100 дирхамов. Оплата труда зависит также от размера предприятия: чем оно крупнее, тем больше удастся заработать. Наиболее оплачиваемые профессии — в сфере финансов (150 000 AED), инжиниринг (85 000 AED), ПО (75 000 AED), здравоохранение (65 000 AED) и веб-разработка (65 000 AED).



