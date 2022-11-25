Работа в ОАЭ для русских: актуальные вакансии и уровень зарплаты
Работа в Объединенных Арабских Эмиратах — мечта для многих россиян. Для них она ассоциируется с высоким уровнем жизни и отличной зарплатой, а также с проживанием в чудесной стране с морем и хорошей экологией. В ОАЭ можно значительно улучшить материальное положение за короткий срок, в том числе накопить деньги на квартиру или частный дом. Рассмотрим, какой спрос на рынок труда в Эмиратах в 2022 году, какие преимущества работы в этой стране, и сколько реально зарабатывать ежемесячно.
Спрос на рынок труда в ОАЭ в 2022 году
По данным на 2022 год около 100 тысяч россиян ежегодно прибывает в ОАЭ с целью трудоустройства. Большинство из них устраиваются на работу в следующих сферах:
- туризм;
- гостиничный бизнес;
- строительство;
- обслуживание;
- ресторанный бизнес;
- недвижимость;
- логистика;
- блогинг;
- образование;
- IT-индустрия.
Преимущества работы в Эмиратах
Отношения между сотрудниками и нанимателями закрепляются договором. В соответствии с трудовым кодексом рабочий день не может превышать 8 часов. Но предусмотрено увеличение смены на час в сфере туризма. Дневную сверхурочную работу оплачивают в размере 125%, ночную — 150%.
Работа в ОАЭ для русских имеет и ряд других преимуществ:
- социальная защита мигрантов;
- социальный пакет;
- ускоренная регистрация;
- продление визы без выезда из страны;
- оплата больничных и отпусков;
- отсутствие уплаты налогов с прибыли;
- приобретение опыта и связей;
- возможность быстро найти новое место после увольнения.
При работе в Эмиратах даже на протяжении одного сезона можно накопить значительную сумму. В период заработков расходов будет минимум — проживание и питание оплачивает принимающая фирма. Специалистам с картой резидента положены льготы. В процессе работы в стране они могут открывать банковские счета, покупать дорогостоящие товары и приглашать родственников по гостевым визам.
Сколько можно заработать в ОАЭ
Прибыль российских мигрантов зависит от компетентности и уровня владения иностранными языками. В 2022 году средняя зарплата в ОАЭ составляет 21 000 дирхамов. Минимальный уровень оплаты труда зафиксирован на уровне 4 800 AED. Зарплата зависит от города. Например, в Дубае можно получать от 21 500 дирхамов, а в Фуджейре — от 18 100 дирхамов. Оплата труда зависит также от размера предприятия: чем оно крупнее, тем больше удастся заработать. Наиболее оплачиваемые профессии — в сфере финансов (150 000 AED), инжиниринг (85 000 AED), ПО (75 000 AED), здравоохранение (65 000 AED) и веб-разработка (65 000 AED).