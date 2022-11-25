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Раскрыт способ заработка США на энергокризисе в Европе

Раскрыт способ заработка США на энергокризисе в ЕвропеПолитолог Леви заявил, что США получат дополнительный доход от энергообеспечения ЕвропыСюжетСтоимость нефти:

Из-за проблем с поставками энергоносителей из России США стали в значительно большей степени участвовать в энергетическом обеспечении Европы, в перспективе страна также сумеет получить дополнительный доход от поставки нефти. Способ заработка Вашингтона на энергокризисе в разговоре с «Лентой.ру» раскрыл политолог Дмитрий Леви.

«США начали в большей степени участвовать в вопросах энергетического обеспечения ЕС, они выигрывают из-за стоимости сырья, сжиженного газа, в перспективах еще и нефти, поставляемой не из России, а ввозимой с участием американских компаний. Также есть вопрос и сланцевого газа. Его добыча впервые вышла на экономически оправданный уровень одновременно с энергетическим кризисом в Европе, это не случайность», — заявил Леви.

Вместе с тем политолог отметил, что речь идет не о прямом заработке США на энергокризисе, а скорее о получении дополнительных политических очков.

«Экономика наступает позже, когда страна оказывается в политической зависимости от США. Дальше для американских компаний просто открываются новые рынки, элиты становятся зависимыми. Так что непосредственно "зарабатывание" наступает на втором шаге, когда появляется возможность выкачивать ресурсы из зависимых государств. Такое вот лицо капитализма», — заключил политолог.

Ранее издание Politico сообщило, что в ЕС обвинили американскую сторону в получении сверхприбыли из-за кризиса на Украине и в Европе.

В материале отмечается, что среди высокопоставленных европейских политиков произошел раскол, поскольку все больше чиновников считают, что США наживаются на текущей ситуации.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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