. Регина Тодоренко рассказала, как снималась в постельной сцене во время беременности: "Абстрагироваться было крайне сложно"
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Регина Тодоренко рассказала, как снималась в постельной сцене во время беременности: "Абстрагироваться было крайне сложно"

Регина Тодоренко рассказала, как снималась в постельной сцене во время беременности: "Абстрагироваться было крайне сложно"

32-летняя Регина Тодоренко сделала откровенное признание. Супруга певца и блогера Влада Топалова рассказала, как снималась в постельной сцене, находясь в интересном положении.

Снимавшаяся в телесериале "Секреты семейной жизни" звезда "Орла и решки" решила не прекращать рабочий процесс даже несмотря на то, что она была беременна.


Вот здесь абстрагироваться оказалось крайне сложно, потому что на тот момент я уже была на раннем сроке беременности, о чем никто на площадке не знал. Чтобы психологически отстраниться от этого обстоятельства, я говорила себе: "Сейчас ты не Регина, ты живешь ролью, ты не беременна".
Регина Тодоренко и Влад Топалов

Как выяснилось, в первоначальном сценарии отсутствовал пикантный эпизод. В результате Регина Тодоренко приняла решение посоветоваться со своим мужем - Владом Топаловым.


Топалов высказался об участии Регины Тодоренко в постельной сцене

Известная телеведущая поделилась с супругом своими переживаниями - ведь ей предстояло сняться в постельной сцене, будучи беременной.

Помню, я переживала и пришла к мужу поделиться: "Представляешь, будет постельная сцена… Если бы я сейчас была свободная или пусть даже замужем, но хотя бы не беременная". Влад тогда сказал мне очень правильные слова: "Это твой актерский вызов, если хочешь в дальнейшем связать жизнь с этой профессией, пройдешь его, а если нет, поймешь, что не стоит идти дальше в этом направлении".
Регина Тодоренко

Влад Топалов также согласился провести партнерские роды, хотя до этого считал, что мужчине в родильной палате не место.

Почему женщина должна быть одна, если не хочет? Я этого не понимаю! Мы же вместе ребенка создаем. Хотите верьте, а хотите нет, но у нас был такой трогательный момент: Влад зашел в комнату, взял меня за руку, и я родила. Не знаю, как это объяснить, произошло какое-то слияние энергий, настоящее чудо!
Регина Тодоренко и Влад Топалов
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По материалам: uposters.ru

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