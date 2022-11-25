Регина Тодоренко рассказала, как снималась в постельной сцене во время беременности: "Абстрагироваться было крайне сложно"
32-летняя Регина Тодоренко сделала откровенное признание. Супруга певца и блогера Влада Топалова рассказала, как снималась в постельной сцене, находясь в интересном положении.
Снимавшаяся в телесериале "Секреты семейной жизни" звезда "Орла и решки" решила не прекращать рабочий процесс даже несмотря на то, что она была беременна.
Как выяснилось, в первоначальном сценарии отсутствовал пикантный эпизод. В результате Регина Тодоренко приняла решение посоветоваться со своим мужем - Владом Топаловым.
Топалов высказался об участии Регины Тодоренко в постельной сцене
Известная телеведущая поделилась с супругом своими переживаниями - ведь ей предстояло сняться в постельной сцене, будучи беременной.
Влад Топалов также согласился провести партнерские роды, хотя до этого считал, что мужчине в родильной палате не место.