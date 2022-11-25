. Регионы России поделят на три уровня по качеству образования

С 2023 года в Рособрнадзоре откажутся от ранжирования регионов по местам в своих рейтингах и будут делить их на три группы в зависимости от эффективности работы и показателей качества образования. Об этом заявил глава ведомства Анзор Музаев.

Таким образом, по его словам, будут скорректированы подходы к оценке результатов в местных системах образования.

Чиновник уточнил, что оценку качества образовательных услуг в России планируют переориентировать на отечественные мониторинги. Музаев добавил, что в этом направлении в стране уже накоплен большой опыт, который можно с успехом использовать.

«В создании единой системы оценки качества образования мы продвинулись достаточно далеко, весь спектр мониторингов, которые необходимы, у нас есть», — передает слова главы Рособрнадзора пресс-служба ведомства.

При этом среди главных задач он выделил лицензирование и аккредитацию образовательных организаций в новых регионах России — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В ходе этой работы будет учтен опыт Крыма и Севастополя, подчеркнул Музаев.

Между тем в ходе выступления на «правительственном часе» в Госдуме глава Минпросвещения Сергей Кравцов назвал ключевой задачей Правительства выравнивание уровня образования в новых субъектах РФ.

При этом, по его словам, начать нужно с создания единого правового пространства, поскольку все школы этих регионов управляются на региональном уровне, а учреждения в них относятся к субъектам.

Тогда же стало известно, что депутаты Госдумы предложили разрешить региональным властям устанавливать контроль над сельскими школами, чтобы привести образование в разных организациях к единому стандарту и облегчить управление учреждениями, решения в отношении которых сейчас сталкиваются с затруднениями из-за разногласий между разными уровнями власти.