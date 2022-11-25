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Ректора ВГИКа госпитализировали в Москве

Ректора ВГИКа госпитализировали в МосквеРектора ВГИКа Владимира Малышева госпитализировали в Москве

Ректора Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова Владимира Малышева госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Причиной госпитализации стала коронавирусная инфекция. Уточняется, что в настоящий момент Малышев находится в состоянии средней тяжести. У него наблюдается высокая температура. В качестве лечения академику прописали противовирусные препараты.

По информации издания, пару дней назад профессор почувствовал недомогание, после чего вызвал врачей. Медики приняли решение отвезти Малышева в больницу, где подтвердился диагноз COVID-19.

Ранее сообщалось, что звезде «Бригады» Владимиру Вдовиченкову диагностировали вертебро-базилярную недостаточность.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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