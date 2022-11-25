. Россиян предупредили о рисках покупки акций Meta
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Россиян предупредили о рисках покупки акций Meta

Россиян предупредили о рисках покупки акций Meta«Известия»: россиян предупредили о риске уголовной ответственности за покупку акций Meta

Россияне, покупающие новые акции Meta (запрещенная в России экстремистская организация; является головной компанией Facebook и Instagram, которые также запрещены в РФ) напрямую у компании, рискуют быть привлеченными к уголовной ответственности. Об этом в пятницу, 25 ноября, пишут «Известия».

Как заявили в Росфинмониторинге, что денежные переводы организациям, которые включены в перечень экстремистских, можно квалифицировать как финансирование их деятельности. Это может повлечь за собой соответствующие меры уголовного или административного характера.

В частности, переводы денег в адрес организации, включенной в перечень экстремистских, могут быть квалифицированы как финансирование экстремистской деятельности. Это влечет уголовную ответственность по статье 282.3 Уголовного кодекса РФ «Финансирование экстремистской деятельности», пояснили в службе.

Адвокат АБ «S&K Вертикаль» Максим Стрильченко пояснил, что уголовно-правовые последствия возможны в случае покупки акций компании при дополнительной эмиссии, так как в этом случае деньги поступят напрямую компании. Аналогичные риски существуют при заказе рекламы и других платных услуг.

Уголовное преследование держателей «старых» бумаг маловероятно, полагает председатель совета партнеров адвокатского бюро «Дудко и партнеры» Алексей Хованцев. Однако исключать такой сценарий нельзя, считает он.

Председатель экспертного совета по защите прав розничных инвесторов при ЦБ Сергей Швецов подтвердил изданию, что вопрос с акциями Meta взят в работу и может быть рассмотрен на новой экспертной площадке Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) с привлечением юристов.

Швецов подчеркнул, что финансирование деятельности эмитента за счет продажи акций может происходить только при их первичном размещении, когда деньги инвестора поступают напрямую эмитенту. Поскольку сейчас речь идет о ценных бумагах, приобретенных на вторичном рынке, то за них компания не получала напрямую от россиян деньги для финансирования своей деятельности.

«К тому же покупка, хранение и распоряжение акциями осуществлялось в рамках правового поля, через легальные, лицензированные инфраструктуры. То есть инвесторы в принципе не могли этим нарушить уголовный закон», — резюмировал Швецов.

Ранее первый заместитель председателя Центробанка России Владимир Чистюхин допустил, что российским владельцам акций американской компании Meta может грозить уголовное дело, но после того, как статус ценных бумаг уточнят. По его словам, сначала надо понять — является ли акция Meta экстремистским вложением. И если она таковым признана будет, то за этим последуют определенные действия.

Российские биржи прекратили все операции с акциями компании Meta Platforms. Так, Московская биржа исключила акции с торгов 12 ноября, а «СПБ Биржа» — с 14 ноября во всех режимах торгов. При этом неизвестно, возобновятся ли торги акциями иностранной компании. Решение в отношении Meta Platforms было принято, поскольку ее деятельность запрещена на территории России.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В России сократилось количество IT-преступлений
В России сократилось количество IT-преступлений
Беременная Регина Тодоренко легла в постель к другому мужчине
Беременная Регина Тодоренко легла в постель к другому мужчине
Никита Ефремов рассказал об отношениях с Ириной Старшенбаум
Никита Ефремов рассказал об отношениях с Ириной Старшенбаум
Наталья Подольская ужаснула фанатов своей фигурой в бикини
Наталья Подольская ужаснула фанатов своей фигурой в бикини
Россиян предупредили о рисках покупки акций Meta
Россиян предупредили о рисках покупки акций Meta
Названы перспективы полноценной кибервойны России и Запада
Названы перспективы полноценной кибервойны России и Запада
Какая зимняя обувь вредит здоровью ног и повышает риск травм
Какая зимняя обувь вредит здоровью ног и повышает риск травм
22-летняя студентка Екатерина выиграла в лотерею 56 миллионов рублей (2 фото)
22-летняя студентка Екатерина выиграла в лотерею 56 миллионов рублей
Британские медсестры выйдут на забастовку
Британские медсестры выйдут на забастовку
Регина Тодоренко рассказала, как снималась в постельной сцене во время беременности: "Абстрагироваться было крайне сложно"
Регина Тодоренко рассказала, как снималась в постельной сцене во
Microsoft ожидает, что релиз Grand Theft Auto VI состоится в 2024 году
Microsoft ожидает, что релиз Grand Theft Auto VI состоится в 2024 году
Рождественский пост 2022-2023: календарь питания по дням
Рождественский пост 2022-2023: календарь питания по дням

Топ на сегодня

Талибы в Афганистане пригласили зрителей на публичное избиение 12 человек
Талибы в Афганистане пригласили зрителей на публичное избиение 12
Объявленный в розыск журналист Караулов отказался скрываться
Объявленный в розыск журналист Караулов отказался скрываться
Госдеп США потребовал от России отозвать законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ
Госдеп США потребовал от России отозвать законопроект о запрете
Россия назвала истинную цель американских биолабораторий на Украине
Россия назвала истинную цель американских биолабораторий на Украине
Сеул отреагировал на слова сестры Ким Чен Ына о южнокорейском президенте-идиоте
Сеул отреагировал на слова сестры Ким Чен Ына о южнокорейском

Еще по теме

Суд заочно арестовал россиянина за участие в экстремистской организации "Правый сектор"*
В Киргизии могут разрешить привлекать к ответственности за экстремизм с 14 лет
Минкомсвязи поддержало отмену уголовной ответственности за репосты
Россиян предупредили об утечке данных мошенникам за рубежом