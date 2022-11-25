. Россиянам дали советы по онлайн-покупкам в «черную пятницу»

Вадим Карасев

Роспотребнадзор посоветовал запрашивать сведения о товаре со слишком низкой ценой

Специалисты Роспотребнадзора дали россиянам советы по онлайн-покупкам в «черную пятницу». Рекомендации были опубликованы на официальном сайте службы.

Слишком низкая цена может свидетельствовать о том, что товар является фальсифицированным или контрафактным, предупредили в Роспотребнадзоре. Покупателю, у которого возникают подозрения насчет качества вещи из-за слишком низкой цены, посоветовали запросить у продавца сведения о соответствии товара обязательным требованиям, обеспечивающим его безопасность для жизни, здоровья покупателя и окружающей среды.

Специалисты также порекомендовали обратить внимание на стоимость доставки, так как продавцы могут специально делать дорогой доставку товаров с большой скидкой. Отмечается, что продавец не должен прятать информацию о себе. На сайте или в приложении должны быть указаны наименование продавца, место его нахождения, режим работы ОГРН для юридических лиц, фамилия, имя, отчество (если есть) и ОГРНИП для индивидуальных предпринимателей, рассказали в службе.

При покупке товара необходимо выяснить, в какие сроки он будет доставлен, так как продавец обязан согласовывать с покупателем сроки его передачи, подчеркнули специалисты. Если потребитель приобретает товар через электронную торговую площадку, то в случае, если вещь не будет доставлена в срок, то он может потребовать возврата денег, добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее россиянам назвали три главные уловки, которые интернет-мошенники используют в «черную пятницу», и рассказали, как избежать обмана в сети.