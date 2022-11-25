. Россиянин на большой скорости сбил человека на пешеходном переходе
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Россиянин на большой скорости сбил человека на пешеходном переходе

Дептранс: водитель легковушки на высокой скорости сбил пешехода на переходе в МосквеСюжетДТП в Москве:

Водитель легковушки на высокой скорости сбил человека на пешеходном переходе в Москве. Об этом сообщает столичный Департамент транспорта.

ДТП произошло на Красноярской улице на востоке столицы. На опубликованных кадрах видно, как люди выходят из автобуса на остановке и переходят дорогу по нерегулируемому переходу. В это время автомобиль на высокой скорости сбивает пешехода.

В дептрансе уточнили, что на месте работают оперативные службы, они выясняют обстоятельства произошедшего. Личность водителя пока неизвестна.

Ранее в Дмитрове мужчина на грузовом авто Peugeot насмерть сбил женщину, после чего попытался скрыться. Водитель переехал шедшую по газону россиянку, затем вышел из своего авто и, оставив дверь открытой и не помогая пострадавшей, сел в такси. Преступника задержали. В момент аварии он был пьян.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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