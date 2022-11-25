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Россиянин зарезал трех человек из-за пьяной ссоры

Россиянин зарезал трех человек из-за пьяной ссорыЖитель подмосковных Луховиц зарезал трех человек во время пьяной ссоры

Житель подмосковных Луховиц зарезал трех человек во время пьяной ссоры, сейчас он задержан. Об этом РИА Новости заявил источник в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, житель Луховиц убил двух мужчин и женщину из-за конфликта во время распития алкоголя», — отметил собеседник агентства.

Источник добавил, что предполагаемый преступник задержан, с ним сейчас работают правоохранители.

Ранее в Орле суд арестовал 36-летнюю местную жительницу за убийство 48-летнего и 86-летнего знакомых. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР), днем 22 ноября пьяная фигурантка поссорилась с младшим другом в частном доме. Она несколько раз ударила его ножом и избила костылем, нанеся смертельные ранения. Затем женщина поехала в дом к пожилому товарищу и зарезала его.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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