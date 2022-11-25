. Россиянин зарезал трех человек из-за пьяной ссоры

Вадим Карасев

Житель подмосковных Луховиц зарезал трех человек во время пьяной ссоры

Житель подмосковных Луховиц зарезал трех человек во время пьяной ссоры, сейчас он задержан. Об этом РИА Новости заявил источник в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, житель Луховиц убил двух мужчин и женщину из-за конфликта во время распития алкоголя», — отметил собеседник агентства.

Источник добавил, что предполагаемый преступник задержан, с ним сейчас работают правоохранители.

Ранее в Орле суд арестовал 36-летнюю местную жительницу за убийство 48-летнего и 86-летнего знакомых. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР), днем 22 ноября пьяная фигурантка поссорилась с младшим другом в частном доме. Она несколько раз ударила его ножом и избила костылем, нанеся смертельные ранения. Затем женщина поехала в дом к пожилому товарищу и зарезала его.