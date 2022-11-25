. Российский ребенок выпал из окна четвертого этажа и выжил
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Российский ребенок выпал из окна четвертого этажа и выжил

Российский ребенок выпал из окна четвертого этажа и выжилВ Краснодаре 10-летний мальчик выпал из окна четвертого этажа и выжил

В Краснодаре 10-летний мальчик выпал из окна четвертого этажа многоквартирного дома и выжил. Об этом сообщают «Кубанские новости».

Об инциденте стало известно утром 25 ноября. В одном из местных пабликов очевидцы сообщили, что из окна дома по улице Черкасской в российском городе выпал мальчик. Его мать в это время находилась на работе.

Мальчик жив. Он получил травмы и доставлен в больницу для оказания помощи. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося.

Ранее в ноябре похожий инцидент произошел в Новой Москве. Ученица седьмого класса в поселении Сосенское выпала с восьмого этажа жилого дома и тоже осталась жива.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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