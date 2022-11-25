. Российским пенсионерам за рубежом может потребоваться VPN
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Российским пенсионерам за рубежом может потребоваться VPN

Российским пенсионерам за рубежом может потребоваться VPN

Навыки обходить блокировку российских интернет-ресурсов могут понадобиться пенсионерам, которые живут в других странах. Согласно постановлению Правительства РФ, они смогут подтвердить право на получение пенсии не только лично в отделении Фонда пенсионного и социального страхования России или в посольстве, но и с помощью онлайн-заявления через портал госуслуг. Документ вступит в силу 1 июля 2023 года. 

Правда, если они живут в странах, где российский интернет заблокирован, то у них могут быть затруднения при попытке зайти на госуслуги. Как быть в этом случае, «Парламентской газете» рассказал заместитель директора Ассоциации электронных коммуникаций, член Общественной палаты Сергей Гребенников. 

По его словам, проблему можно  решить, подключив VPN. «Этим способом уже давно пользуются, ведь за рубежом не работают некоторые российские банковские приложения, поэтому чтобы зайти в личный кабинет, или оплатить квитанцию за электроэнергию или коммунальные услуги, приходится прибегать к VPN», — пояснил эксперт. Кроме того, периодически сайт госуслуг ограничивает возможность захода на портал, если пользователь пытается это сделать, находясь за границей. Это делают, чтобы предотвратить DDOS-атак, отметил Гребенников.

Материал полностью будет опубликован на сайте «Парламентской газеты» позднее.

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По материалам: pnp.ru

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