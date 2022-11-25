. Рождественский пост 2022-2023: календарь питания по дням
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Рождественский пост 2022-2023: календарь питания по дням

Рождественский пост 2022-2023: календарь питания по дням

Главный православный пост начнется совсем скоро, и верующие будут соблюдать строгие предписания церкви. Они касаются и образа жизни, и приемов пищи: длительное время в православном мире будут придерживаться постного меню.


Вступление в Рождественский пост начинается со всенощного бдения, на котором верующие молятся и просят Высшие Силы о помощи. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают узнать о том, как именно нужно питаться во время длительного поста, и какие продукты стоит употреблять в определенные дни недели.

Рождественский пост — это не православная диета. Соблюдать предписания церкви важно, однако нельзя забывать о своем состоянии здоровья. Священнослужители напоминают., что главное — не строгие запреты в питании, а в духовном очищении и противостоянии соблазнам. Кроме того, есть послабления для детей, пожилых людей, беременных женщин и тех, кто по ряду причин не может строго ограничивать себя в пище. В этой статье каждый найдет для себя интересные рецепты и сможет побаловать близких вкусными блюдами без вреда для здоровья и самочувствия.

Рождественский пост 2022-2023: календарь питания по дням

28 ноября: в понедельник верующие могут употреблять горячую пищу, однако добавлять в нее масло не рекомендуется. Разнообразить меню можно благодаря грибному супу, овощей на пару и твердых сортов макарон с добавлением свежих или приготовленных на гриле овощей.

29 ноября: во вторник дозволяется приготовление рыбных блюд. Для этого выбирают нежирные сорта, запекают их или готовят на пару. Обязательно употребляют и продукты, богатые клетчаткой: авокадо, брокколи, тыква.


30 ноября: сегодня пищу не готовят. Среда — день сухоядения, когда в пищу употребляются орехи, завариваются травяные чаи и морсы. Разнообразить приемы пищи можно благодаря спелым фруктам: яблокам, бананам, помело.

1 декабря: в четверг вновь дозволяется употреблять в пищу рыбу и морепродукты. В меню включают теплые салаты с креветками, делают уху из постных сортов рыбы (тилапия, треска, минтай), а также паровые котлетки из филе судака.

2 декабря: в пятницу верующие вновь придерживаются сухоядения. Это значит, что продукты не подвергают термической обработке. На помощь придут орешки с медом, свежие фрукты и овощи, горячие чаи с добавлением сушеного шиповника, липового цвета и ромашки.


3 декабря: в выходной день вновь можно готовить пищу, а также вкушать рыбу. Верующие смогут побаловать себя запеченным минтаем на подушке из овощей, сделать постный салат с добавлением консервированного тунца, а также использовать всевозможные закрутки.

4 декабря: в день праздника в честь Введения Богородицы во храм дозволяется не только рыба, но и немного красного церковного вина, разбавленного водой. Злоупотреблять спиртными напитками нельзя, как и переедать.


5 декабря: в понедельник готовят пищу без масла. Сегодня в меню может присутствовать чечевичная каша с грибным соусом, легкий суп рассольник. В блюда добавляют душистые специи, чтобы усилить их вкус: пряные травы отлично дополнят постное меню.

6 декабря: во вторник допускается использование рыбных продуктов. В этот день можно приготовить котлетки с судаком, рисом и зеленью, на первое — постные щи или борщ, а на десерт — орешки в меду.

7 декабря: в этот день вновь сухоядение. Употребляются продукты без термической обработки. Это значит, что в меню будут орехи, овощи и фрукты, теплые морсы из ягод и травяные настои из лекарственных трав.

8 декабря: вновь допускается приготовление рыбных блюд. Разнообразить меню можно благодаря картофельным зразам с рыбой, которые запекаются в духовке на пергаменте. К ним прекрасно подойдет нарезка из свежих овощей, а также соленья.

9 декабря: в пятницу вновь будет день сухоядения. Тем, кто соблюдает пост, не придется голодать: мюсли с орехами и сухофруктами станут отличной альтернативой завтрака, а теплые чаи с добавлением фруктов и целебных трав помогут поддержать иммунитет.

10, 11 декабря: оба дня дозволяется употребление рыбных продуктов, а значит, меню будет вновь богатым. Запеченные на гриле дорадо, караси или молодые карпы в любимых специях станут настоящим украшением скромного обеда.

12 декабря: в понедельник можно употреблять горячую пищу без масла. В этот день порадовать близких можно запеченными овощами в горшочках, кашей в тыкве с использованием сухофруктов, а также свежими овощами и фруктами.

13 декабря: во вторник вновь разрешена рыба и морепродукты. Филе тилапии, приготовленное на пару с овощами и специями, станет отличным блюдом дня. Разнообразить меню получится благодаря запеченной тыкве с корицей.

14 декабря: в день сухоядения вновь отказываются от горячей пищи. В этот день утолить голод будет проще, если добавить в мюсли мед и орехи, а также любимые сухофрукты. Выручат в этот день и салаты, заготовленные на зиму.



15 декабря: сегодня дозволена горячая пища. Каша в горшочках с сухофруктами станет отличным началом дня, а тыквенный суп-пюре согреет морозным днем. Вечером на стол можно подать картофельное пюре с соленьями и грибным соусом.

16 декабря: пятница — время сухоядения. В этот день не едят горячей пищи, однако такой строгий пост соблюдают те, кто не испытывает проблем со здоровьем. Делать послабления можно, помолившись Высшим Силам и не нарушая основных запретов: отказа от посещения увеселительных мероприятий и потакания вредным привычкам.

17, 18, 19 декабря: сегодня можно смело готовить пищу, а также включат в рацион питания рыбу и морепродукты. Отличной альтернативой супам станет рыбная запеканка, суфле из судака, а также теплый салат с картофелем, грибами и зеленью.

20 декабря: во вторник вновь можно готовить горячие блюда с добавлением масла. Прекрасным блюдом станет морковный пирог с добавлением тыквы и сухофруктов, а также постные блинчики с гречкой и белыми грибами.

21 декабря: в среду будет день сухоядения, разнообразить который помогут энергетические батончики, сделанные заранее своими руками из орехов, семечек и меда. Восполнить запасы витаминов помогут и компоты, закатанные на зиму.

22 декабря: сегодня можно добавлять в пищу масло, а значит, наступает день разнообразных салатов, вкусной почтой выпечки и супов из свежих овощей. Дополнить рацион будет легче благодаря запеченным яблокам с медом, корицей и орехами.

23 декабря: в пятницу вновь не употребляют горячую пищу. День сухоядения — самый сложный, и обрести уверенность помогут искренние молитвы Высшим Силам. Разнообразить меню помогут сладкие цукаты и полезные напитки на основе фруктов и целебных трав.

24, 25 декабря: оба дня дозволяется употреблять в пищу рыбу и. Это значит, что можно побаловать себя коктейлем из морепродуктов с рисом, запечь любимую постную рыбку, а также добавить в меню питательные котлетки из фасоли с грибами.


26 декабря: в понедельник в пищу не добавляют масла, однако от этого она не будет менее вкусной. Любимые специи и пряные травы исправят положение, а добавление в рацион свежих или приготовленных на гриле овощей придаст любым блюдам пикантность.


27 декабря: во вторник можно смело добавлять в пищу масло, а значит, можно готовить теплые салаты с кунжутной заправкой, чесночным или льняным маслом. Украсить стол получится, если приготовить перловку с шампиньонами или белыми грибами.

28 декабря: день сухоядения по традиции проводят без приготовления пищи. В среду на перекус берут орехи, мед, фрукты, овощи, а также готовую консервацию. Тем, кто по состоянию здоровья не может поститься строго, можно делать послабления.

29 декабря: в четверг допускается использование масла. Хорошим выбором станут ризотто с тыквой, котлеты из гречки с лесными грибами, а также десерты, рецепты которых можно посмотреть на сайтах.

30 декабря: сухоядение в преддверии новогодних праздников весьма серьезное испытание, а значит, провести день важно в хорошем настроении и занять себя любимым хобби. Перекусить и восполнить запасы энергии помогут жареный фундук, миндаль, приготовленные ранее овсяные печенья с сухофруктами и полезные компоты с использованием смородины и клюквы.

31 декабря, 1 января: оба дня дозволено употреблять рыбу, а значит, меню будет богатым и насыщенным. Запеченная с лимоном форель, паровые котлеты, суфле и гарнир из нута разнообразят рацион.

2 января: сухоядение в понедельник — отличное время для того, чтобы отвлечься от мыслей о еде благодаря молитвам и любимым занятиям. Провести день с пользой получится, если организовать досуг с домочадцами, приготовить сытный и полезный перекус на весь день.

3 января: сегодня допускается приготовление пищи без использования масла. Запеченная в соевом соусе картошка с маринадами и свежими овощами украсит обеденное меню, а свежие фрукты с медом станут отличным десертом.


4 января: сухоядение в среду — не повод для густи. Заранее отваренная гречневая каша с цукатами, сухофруктами медом станет отличным завтраком, а на обед можно смело приготовить холодный суп гаспаччо с помидорами, зеленью и томатной пастой.

5 января: сегодня готовят пищу без использования без масла. Коронным блюдом могут стать роллы с огурцом, а на первое можно приготовить суп на основе соевого молока. Десерт из постных блинов с медом и молотыми орешками добавит оптимизма.

6 января: рождественский Сочельник по традиции проводят без пищи до тех пор, пока не зажжется первая звезда. Православный праздник встречают с чистыми помыслами и искренними молитвами Высшим Силам.

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По материалам: dailyhoro.ru

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