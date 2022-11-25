. Сбер и власти Подмосковья откроют первый в России Центр ИИ-трансформации региона
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Сбер и власти Подмосковья откроют первый в России Центр ИИ-трансформации региона

Сбер и власти Подмосковья откроют первый в России Центр ИИ-трансформации регионаСбер и власти Московской области откроют первый в России Центр ИИ-трансформации региона

Сбер и правительство Московской области откроют первый в России Центр ИИ-трансформации региона на базе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В результате совместной работы Сбера и Московской области были успешно проведены пилотные проекты на территории Подмосковья в части мониторинга состояния воздуха, лесных массивов и ряда других социально значимых направлений с применением технологий искусственного интеллекта. Проекты показали свою эффективность и получили высокую внутреннюю оценку.

Московская область собственными силами и с привлечением бизнеса также реализовала и внедряет ряд успешных проектов, применяя технологию ИИ в сфере работы с обращениями жителей, ЖКХ, контрольно-надзорной деятельности, транспорта и здравоохранения.

«Мы провели большую работу в тесном сотрудничестве с Московской областью, регион занимает лидерскую позицию среди субъектов России в части внедрения современных технологий для решения задач как в сфере государственного управления и контрольно-надзорной деятельности, так и в отраслевых задачах, выполняемых профильными министерствами. Мы поделились с ними опытом Сбера по созданию организационной структуры для внедрения технологий искусственного интеллекта в работу подразделений на всех уровнях и оказываем региону методическую поддержку как в консультационной части, так и в решении конкретных задач. Считаю, что запуск Центра ИИ-трансформации в Московской области послужит примером для других субъектов и началом масштабного внедрения ИИ по всей стране», — заявил Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка.

Для дальнейшего анализа эффекта от внедрения ИИ-решений в регионе, их унификации и масштабирования на базе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области будет создан Центр ИИ-трансформации области при консультационной и аналитической поддержке Сбера. Центр займётся разработкой, пилотированием и внедрением решений на базе ИИ для решения прикладных и социальных вопросов региона.

«Лидерство в цифровой трансформации принципиально важно для Подмосковья. Умные технологии позволяют быстрее и эффективнее решать проблемы людей, меняют качество и доступность государственных сервисов. У нас уже внедрено 6 проектов на основе искусственного интеллекта, которые хорошо знакомы жителям, — рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. — Например, робот "Светлана" без проблем запишет вас на приём к врачу, а система "Добродел" оперативно направит ваше обращение к нужному исполнителю. Процессы, которые требуют много времени и усилий от человека, робот выполняет за секунды — в этом один из главных плюсов. До конца года мы планируем «поручить» искусственному интеллекту ещё ряд задач: проверять состояние многоквартирных домов, следить за дорогами, читать медицинские снимки, составлять умное расписание общественного транспорта, обеспечивать безопасность на железных дорогах и контролировать сброс строительного мусора».

Сбер как центр компетенций федерального проекта «Искусственный интеллект» и сторона соглашения с Правительством РФ о развитии высокотехнологичной отрасли «Искусственный интеллект» активно участвует в реализации Национальной стратегии развития ИИ до 2030 года.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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