. Сетлана Лобода сообщила, что не собирается отказываться от русского языка и в жизни, и на сцене

Певица Светлана Лобода заявила, что будет петь не только на украинском, но и на русском и даже английском языках. После 24 февраля Светлана Лобода оказалась в списке артистов и музыкантов, которых в России отменили надолго. После череды политических заявлений в соцсетях, концерты поначалу вообще пропали, фанаты от артистки отреклись, а коллеги косо посматривали осуждающим взглядом. Долгое время певица находилась в депрессии и первые несколько месяцев вообще не выходила на связь с подписчиками. После продолжительной паузы Светлана Лобода возобновила свою творческую деятельность. Теперь она снова дает концерты, что нравится далеко не многим. Помимо России Светлану «отменили» и на Украине. Раньше она считалась одной из самых популярных артисток, а теперь на родине о ней даже не хотят слышать. Хотя Лобода заявила, что она только украинская певица, и отныне будет больше петь на украинском языке.Лобода анонсировала выпуск песни «Два незнайомця», но… допустила ошибку в названии. Перевела песню не так, как нужно было. И когда поклонники заметили, что трек называется не «Два незнайомці», было уже поздно — название и обложка сингла уже разлетелись по Сети и разразился скандал. После неудачной попытки создания песен на украинском языке, Лобода резко заявила, что продолжит петь на русском языке. И якобы все потому, что этого требует публика. Как сообщает портал teleprogramma.pro, недавно, в одном из эфиров на радио певица резко «переобулась» и заявила, что отказываться от языка и песен, благодаря которым она заработала свое имя и миллионы, не собирается. «Не буду отказываться от русского языка. Я всю жизнь говорю на русском языке, моя семья говорит на русском, все мои друзья и близкие говорят на русском. Многие переходят сейчас на украинский как принципиальная позиция, я их понимаю, но моя аудитория очень широкая — люди, живущие по всему миру. Они хотят слышать от меня и русские песни, и украинские песни. И, вполне возможно, английские песни, которые сейчас буду готовить. Поэтому вот так буду действовать», — рассказала Лобода.