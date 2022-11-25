. Слуцкий заявил, что Крым больше никогда не будет украинским

Крым больше никогда не станет украинским, потому что вернулся в состав России навсегда. Об этом председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Как писала «Парламентская газета», ранее Зеленский в интервью Financial Times выразил готовность рассмотреть возможность возвращения Крыма в состав Украины «невоенным путем». По словам украинского лидера, он будет «только за», если кто-то предложит ему, как это сделать. При этом еще в августе Зеленский подчеркивал, что планирует вернуть Крым любым способом, который сочтет правильным.

Комментируя его интервью, Слуцкий отметил, что своими словами президент Украины вновь подтвердил, что не считается с мнением и желанием людей.

«Для наркофашистов неважно, что для крымчан полуостров — родная земля, и они давно сделали свой выбор — воссоединиться с Россией, свободно и открыто проголосовали за это, стали частью нашей страны. Так же, как и защитники русского Донбасса, против которых Киев вел восемь лет войну на истребление», — написал депутат в своем Telegram-канале.

По его словам, для Киева Крым и Донбасс — лишь «расходные территории», на которых легко можно разместить военные базы западных государств или биолаборатории для смертельно опасных опытов. При этом Слуцкий заверил, что Россия своих людей не бросит. А Зеленскому не следует играть перед Западом роль готового к «переговорам» псевдомиротворца, «если кто-то предложит», добавил он.

«Никогда больше не будет Крым украинским, потому что он вернулся в родную гавань — в состав России. Навсегда», — заключил политик.