. Стали известны подробности гибели вдовы Станислава Говорухина при пожаре
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Стали известны подробности гибели вдовы Станислава Говорухина при пожаре

Стали известны подробности гибели вдовы Станислава Говорухина при пожареВдова Станислава Говорухина погибла при пожаре в доме от отравления угарным газомСюжетПожар в Москве:

Стали известны подробности гибели вдовы советского и российского режиссера Станислава Говорухина при пожаре. Об этом сообщается в Telegram-канале «Комсомольской правды».

По информации издания, пожар в доме Галины Говорухиной, расположенном в коттеджном поселке Лесное Озеро на территории Новой Москвы, начался 25 ноября в 15:15. Огонь охватил мебель и распространился на площади 100 квадратных метров.

Вдова режиссера потеряла сознание, после чего погибла в результате отравления угарным газом. В момент происшествия в доме Говорухиной находилась домработница, ей удалось спастись. Причины возгорания пока не уточняются.

О пожаре в доме Говорухиной стало известно 25 ноября. Вдова режиссера погибла в возрасте 74 лет.

Ранее киностудия «Мосфильм» опубликовала видео смертельной аварии, произошедшей 57 лет назад, с участием советского актера Евгения Урбанского.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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