. The Witcher 3: Wild Hunt получит с обновлением 14 декабря кросс-прогрессию между платформами
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The Witcher 3: Wild Hunt получит с обновлением 14 декабря кросс-прогрессию между платформами

The Witcher 3: Wild Hunt получит с обновлением 14 декабря кросс-прогрессию между платформами


Студия CD Projekt RED на этой неделе поделилась информацией о том, что ждет игроков с релизом оптимизированной версии The Witcher 3: Wild Hunt для консолей Xbox Series X | S и Playstation 5. 14 декабря, когда выйдет апдейт, обновятся и версии для Xbox One, Playstation 4 и PC. Все версии игры, помимо контентных изменений, получат кросс-прогрессию.

Игроки смогут проходить The Witcher 3: Wild Hunt после 14 декабря на той платформе, где им удобно. Для кросс-прогрессии будет использоваться учетная запись GOG Galaxy, как это уже реализовано в Cyberpunk 2077. Игроки смогут переносить достигнутый прогресс между всеми платформами, где у них есть доступ к игре.

Первые сравнения next-gen версии The Witcher 3 с прошлым поколением

Напомним, обновление The Witcher 3: Wild Hunt от 14 декабря будет бесплатным для всех игроков, которые уже имеют копию проекта.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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