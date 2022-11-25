. Топ-7 новогодних традиций из Советского Союза, которые успешно прижились в современной России

В Советском Союзе Новый год считался одним из самых важных праздников. К нему готовились заблаговременно. Порой подготовка начиналась задолго до появления первых хлопьев снега. Редакция Rsute собрала топ-7 самых безумных новогодних традиций из СССР, которые вы точно соблюдаете до сих пор.

Подготовка новогодних деликатесов с августа

Да-да, советские хозяйки думали о меню зимнего праздника еще летом. Деликатесы в Советском Союзе найти было нереально. Их сразу сметали с полок. Поэтому деликатесы доставали через знакомых и друзей. Еще с августа пытались достать такие продукты:

черная или красная икра;

консервированные ананасы;

ветчина DAK (бренд из Дании).

Собрать этот набор было огромной удачей. Но особо везло тем, кто работал в продуктовых магазинах.

Заготовка продуктов к новогоднему столу с ноября





Заблаговременно хозяйки начинали готовить и другие продукты. Некоторые из них покупали еще в ноябре. Например, консервы и растительное масло.

Примерно за 3 недели до Нового года покупали другие продукты: колбасу, селедку, сыр, яйца. Обязательно затаривались мандаринами. Они дарили приятный аромат и даже служили елочными игрушками. Потом их снимали с новогодней красавицы и ели. Кожуру не выбрасывали, а сушили и добавляли в чай.

Изготовление костюмов на утренник

В Советском Союзе новогодние утренники обязательно проходили в каждом детском саду и каждой школе. Девочек обычно наряжали снежинками или белочками. У мальчиков тоже было не большое разнообразие: почти все советские ребятишки были зайчиками или мишками.

Тогда костюмы нельзя было просто так взять в аренду, поэтому их готовили мамы. Новогодние наряды шили вручную, поэтому они были оригинальными.

Покупка елочки





В те времена приобрести зеленую красавицу тоже было не так просто. Поэтому порой ее покупали за месяц до праздника.

Чтобы елочка порадовала зеленью и ароматом, ее хранили на балконе. Но сначала деревце помещали в ведро с водой. Эту емкость заблаговременно ставили на перевернутый табурет.

До 31 декабря елка украшала балкон. В последний день года ее заносили и украшали. А ведро маскировали белой тканью, имитируя снежок.

Генеральная уборка к празднику

Утро 30 декабря у советской хозяйки начиналось с вооружения тряпкой. За день до последних суток в году проводили тщательную генеральную уборку. К вечеру каждая поверхность блистала. Когда все полы, шкафы и люстры были чистыми, хозяйки протирали столовое серебро из серванта.

Приготовление новогодних блюд за день





В этот праздник стол всегда ломился от блюд. Хозяйки с раннего утра вставали, чтобы успеть нарезать многочисленные салаты, сделать жаркое и яства, которые еще должны были пропитаться.

Однако вначале делали те блюда, которые должны были настояться. Например, холодец, заливная рыба, сельдь под шубой и популярный десерт «Наполеон».

Лепка пельменей

Эта дивная традиция появилась на севере СССР. В преддверии праздника вся семья собиралась, чтобы налепить пельменей. Отметим, что чаще всего таким блюдом заменяли курицу, которую было непросто достать. Достаточно быстро традиция распространилась и в южных регионах страны.