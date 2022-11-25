. Трое из ларца одинаковы с лица: Сергей Лазарев показал забавное фото с подросшими детьми

Певец Сергей Лазарев отдыхает с сыном и дочкой в ОАЭ. Сергей Лазарев является одним из самых известных и популярных исполнителей России. Филипп Киркоров даже называл его своим преемником. Порой артист ведет передачи и шоу. Также у него плотный гастрольный график, но он старается всегда уделять время детям. У звезды подрастают сын Никита и дочка Анна. На этот раз Лазарев устроил себе недельный отпуск. Он привез своих наследников в ОАЭ, так как скоро у него начнется предновогодний марафон, когда каждый день будут съемки и выступления. А пока певец купается с детьми, водит их гулять и наслаждается солнечной погодой. И в соцсетях артист все чаще делится умилительными кадрами с наследниками. Он выложил фото, на котором позировал с дочкой и сыном. У каждого был кокос с трубочкой в руках.«Мои солнышки», — написал Сергей. Поклонники поразились тому, как дети похожи на отца. Многие отметили, что у дочки и сына одинаковый разрез глаз, а также улыбка, как у папы. Пока лишь волосы у малышей светлее, но сам артист признавался, что в детстве тоже был светленьким.Напомним, что Лазареву детей родила суррогатная мама. Помогает ему растить их бабушка Валентина, которая в восторге от внуков.