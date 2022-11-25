. В ЛДПР предложили увеличить пособие при рождении ребенка до 30 тысяч рублей

В России предложили повысить единовременное пособие при рождении ребенка с 20 472 до 30 000 рублей. Такой законопроект разработали и направили для получения заключения в Правительство депутаты Госдумы от фракции ЛДПР, сообщил замглавы фракции Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

Сейчас сумма единовременной выплаты при рождении ребенка составляет 20 472 рубля. Законопроектом предлагается внести изменение в статью 12 закона «О государственных пособиях гражданам, имеющих детей», согласно которому она вырастет до 30 000 рублей. Предполагается, что в случае принятия документа он вступит в силу с 1 февраля 2024 года.

Принятие такого законопроекта позволит улучшить благосостояние российских семей, что будет способствовать улучшению демографической ситуации, отмечается в пояснительной записке к документу.

По словам Нилова, принятие инициативы могло бы стать лучшим подарком для мам в преддверии Дня матери, который отмечается 27 ноября.