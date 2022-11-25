. В ЛДПР предложили увеличить пособие при рождении ребенка до 30 тысяч рублей
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В ЛДПР предложили увеличить пособие при рождении ребенка до 30 тысяч рублей

В ЛДПР предложили увеличить пособие при рождении ребенка до 30 тысяч рублей

В ЛДПР предложили увеличить пособие при рождении ребенка до 30 тысяч рублей

В России предложили повысить единовременное пособие при рождении ребенка с 20 472 до 30 000 рублей. Такой законопроект разработали и направили для получения заключения в Правительство депутаты Госдумы от фракции ЛДПР, сообщил замглавы фракции Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

Сейчас сумма единовременной выплаты при рождении ребенка составляет 20 472 рубля. Законопроектом предлагается внести изменение в статью 12 закона «О государственных пособиях гражданам, имеющих детей», согласно которому она вырастет до 30 000 рублей. Предполагается, что в случае принятия документа он вступит в силу с 1 февраля 2024 года.

Принятие такого законопроекта позволит улучшить благосостояние российских семей, что будет способствовать улучшению демографической ситуации, отмечается в пояснительной записке к документу.

По словам Нилова, принятие инициативы могло бы стать лучшим подарком для мам в преддверии Дня матери, который отмечается 27 ноября.

# Общество / Главные новости Общество
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Обряды и традиции в день Марены, 25 ноября 2022 года
Обряды и традиции в день Марены, 25 ноября 2022 года
Лариса Долина предстала перед прессой без обилия макияжа, разрешив сделать честные снимки
Лариса Долина предстала перед прессой без обилия макияжа, разрешив
Как понравиться Ракам: 5 важных советов астрологов
Как понравиться Ракам: 5 важных советов астрологов
Брэд Питт рассказал, какие у него прозвища
Брэд Питт рассказал, какие у него прозвища
В России сократилось количество IT-преступлений
В России сократилось количество IT-преступлений
Беременная Регина Тодоренко легла в постель к другому мужчине
Беременная Регина Тодоренко легла в постель к другому мужчине
Никита Ефремов рассказал об отношениях с Ириной Старшенбаум
Никита Ефремов рассказал об отношениях с Ириной Старшенбаум
Наталья Подольская ужаснула фанатов своей фигурой в бикини
Наталья Подольская ужаснула фанатов своей фигурой в бикини
Россиян предупредили о рисках покупки акций Meta
Россиян предупредили о рисках покупки акций Meta
Названы перспективы полноценной кибервойны России и Запада
Названы перспективы полноценной кибервойны России и Запада
Какая зимняя обувь вредит здоровью ног и повышает риск травм
Какая зимняя обувь вредит здоровью ног и повышает риск травм
22-летняя студентка Екатерина выиграла в лотерею 56 миллионов рублей (2 фото)
22-летняя студентка Екатерина выиграла в лотерею 56 миллионов рублей

Топ на сегодня

Талибы в Афганистане пригласили зрителей на публичное избиение 12 человек
Талибы в Афганистане пригласили зрителей на публичное избиение 12
Объявленный в розыск журналист Караулов отказался скрываться
Объявленный в розыск журналист Караулов отказался скрываться
Госдеп США потребовал от России отозвать законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ
Госдеп США потребовал от России отозвать законопроект о запрете
Россия назвала истинную цель американских биолабораторий на Украине
Россия назвала истинную цель американских биолабораторий на Украине
Захарова назвала выходку постпреда Украины при ООН позорным символом
Захарова назвала выходку постпреда Украины при ООН позорным символом

Еще по теме

Российским домохозяйкам предложили платить пособие
В ЛДПР предложили увеличить размер пособия по уходу за ребенком
Выплата пособия на ребёнка останется прежней
В ГД внесен проект, увеличивающий пособие по уходу за ребенком до МРОТ