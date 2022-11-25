. В Роспотребнадзоре рассказали о правах потребителей в дни распродаж

От товара, приобретенного в интернет-магазине, в том числе в рамках «черной пятницы», можно отказаться в любое время до его передачи потребителю, а после — в течение семи дней после получения, если сохранен его товарный вид и потребительские свойства. Это правило не распространяется только на лекарства, рассказал Роспотребнадзор на своем сайте.

В связи с проведением популярными маркетплейсами и интернет-магазинами акций распродаж «Черная пятница», Роспотребнадзор решил напомнить россиянам о ряде ключевых особенностей покупок в интернете.

Продавец обязан передать товар покупателю в установленные сроки. Если он задерживает огрузку или доставку оплаченного товара, то потребитель вправе потребовать оплатить неустойку (пени) в размере 0,5% суммы от предварительной оплаты товара.

При этом не допускается навязывание дополнительных товаров и услуг. Проверка качества и консультирование по выбору продукции не считаются дополнительными услугами, поскольку входят в обязанности продавца, отметили в ведомстве.

Если потребителю предлагается застраховать товар или расширить гарантию, необходимо помнить, что заявленный производителем гарантийный срок не может быть сокращен и продавец должен сообщить о нем до приобретения товара. Зачастую так называемые программы страхования или иной «защиты покупателя» дублируют закрепленные законом обязанности продавца или производителя (например, включают в себя обмен товара на качественный или его ремонт).

Кроме того, покупатель имеет право отказаться от товара в течение трех месяцев с момента получения в случае, если информация о порядке и сроках возврата не была предоставлена в письменной форме в момент его доставки.