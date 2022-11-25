. В Роспотребнадзоре рассказали о правах потребителей в дни распродаж
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В Роспотребнадзоре рассказали о правах потребителей в дни распродаж

В Роспотребнадзоре рассказали о правах потребителей в дни распродаж

В Роспотребнадзоре рассказали о правах потребителей в дни распродаж

От товара, приобретенного в интернет-магазине, в том числе в рамках «черной пятницы», можно отказаться в любое время до его передачи потребителю, а после — в течение семи дней после получения, если сохранен его товарный вид и потребительские свойства. Это правило не распространяется только на лекарства, рассказал Роспотребнадзор на своем сайте.

В связи с проведением популярными маркетплейсами и интернет-магазинами акций распродаж «Черная пятница», Роспотребнадзор решил напомнить россиянам о ряде ключевых особенностей покупок в интернете.

Продавец обязан передать товар покупателю в установленные сроки. Если он задерживает огрузку или доставку оплаченного товара, то потребитель вправе потребовать оплатить неустойку (пени) в размере 0,5% суммы от предварительной оплаты товара.

При этом не допускается навязывание дополнительных товаров и услуг. Проверка качества и консультирование по выбору продукции не считаются дополнительными услугами, поскольку входят в обязанности продавца, отметили в ведомстве.

Если потребителю предлагается застраховать товар или расширить гарантию, необходимо помнить, что заявленный производителем гарантийный срок не может быть сокращен и продавец должен сообщить о нем до приобретения товара. Зачастую так называемые программы страхования или иной «защиты покупателя» дублируют закрепленные законом обязанности продавца или производителя (например, включают в себя обмен товара на качественный или его ремонт).

Кроме того, покупатель имеет право отказаться от товара в течение трех месяцев с момента получения в случае, если информация о порядке и сроках возврата не была предоставлена в письменной форме в момент его доставки.

# Общество / Главные новости Общество
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Россиянам дали советы по онлайн-покупкам в «черную пятницу»
Россиянам дали советы по онлайн-покупкам в «черную пятницу»
Алкомаркеты стали вытеснять пекарни в России
Алкомаркеты стали вытеснять пекарни в России
Оценено влияние санкций на Россию и Европу
Оценено влияние санкций на Россию и Европу
Дрофы используют два лекарственных растения для защиты от паразитов
Дрофы используют два лекарственных растения для защиты от паразитов
Игры в Турции для Xbox теперь не только нельзя купить в подарок, но они еще и дорожают
Игры в Турции для Xbox теперь не только нельзя купить в подарок, но
Мемы и приколы про высшее образование (15 фото)
Мемы и приколы про высшее образование (15 фото)
Борис Корчевников возмущен поведением Максима Галкина
Борис Корчевников возмущен поведением Максима Галкина
Сетлана Лобода сообщила, что не собирается отказываться от русского языка и в жизни, и на сцене
Сетлана Лобода сообщила, что не собирается отказываться от русского
Даня Милохин - крыса, считают его фанаты
Даня Милохин - крыса, считают его фанаты
Обряды и традиции в день Марены, 25 ноября 2022 года
Обряды и традиции в день Марены, 25 ноября 2022 года
Лариса Долина предстала перед прессой без обилия макияжа, разрешив сделать честные снимки
Лариса Долина предстала перед прессой без обилия макияжа, разрешив
Как понравиться Ракам: 5 важных советов астрологов
Как понравиться Ракам: 5 важных советов астрологов

Топ на сегодня

Объявленный в розыск журналист Караулов отказался скрываться
Объявленный в розыск журналист Караулов отказался скрываться
Россия назвала истинную цель американских биолабораторий на Украине
Россия назвала истинную цель американских биолабораторий на Украине
Захарова назвала выходку постпреда Украины при ООН позорным символом
Захарова назвала выходку постпреда Украины при ООН позорным символом
Финляндия собралась восстанавливать энергетику Украины
Финляндия собралась восстанавливать энергетику Украины
Власти окажут помощь семьям погибших при стрельбе в Крымске
Власти окажут помощь семьям погибших при стрельбе в Крымске

Еще по теме

Роспотребнадзор напомнил, что акционные товары подлежат возврату
В Госдуме предлагают штрафовать на 500 тысяч рублей за обман потребителей
Роспотребнадзор дал рекомендации по безопасным онлайн-покупкам в условиях пандемии
Россиянам дали советы, как правильно покупать в "черную пятницу"